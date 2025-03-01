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ANTALYA SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı Antalya iftar vakti ve (imsak) sahur saat kaçta?

Antalya’da sahur ve iftar vakitleri belli oldu! İşte 2025 Ramazan imsakiyesi ve ezan saatleri…

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 09:48 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 09:48
ANTALYA SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı Antalya iftar vakti ve imsak sahur saat kaçta?

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2025 yılı Antalya imsakiyesi, o bölgede oruç tutacaklar tarafından araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye takvimine göre, Ramazan'ın ilk günü 1 Mart 2025'te idrak edilecek. Peki, Antalya'da sahur ve iftar saatleri ne zaman? İşte, Ramazan boyunca oruç tutacaklar için Antalya'daki imsak, iftar ve teravih namazı saatleri...

2025 ANTALYA İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ANTALYA'DA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Antalya'da Ramazan ayının ilk sahur vakti 06:02'dir.

Antalya'da sahur vakti, 2025 Ramazan takvimine göre Diyanet tarafından belirlenen imsakiye ile paylaşılmaktadır. Sahur, imsak vaktinden önce sona ermelidir. Bu da genellikle sabah namazından önceki zamana tekabül eder.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ANTALYA'DA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (1 Mart Cumartesi) Antalya'da iftar vakti 18:34 olarak imsakiyede yer alıyor.

2025 İlk Teravih Namazı 28 Şubat Cuma saat 20.11'de kılınacak.

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(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2025 yılı için Kadir Gecesi, Dini Günler Takvimi'ne göre 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecektir.

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