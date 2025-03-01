Adana’da iftar ve sahur vakti saat kaçta? 2025 Adana imsakiye listesi

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Adana'da oruç tutacaklar için 2025 yılı Ramazan imsakiye takvimi yayımlandı. Müslümanlar sahur vakti, iftar saati ve diğer ezan vakitleri Diyanet tarafından belirlenen imsakiye ile oruçlarını açacaklar. Peki Adana'da iftar, sahur ve teravih vakti ne zaman? İşte ezan saatleri!

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) ADANA'DA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA? ↪ Adana'da Ramazan ayının ilk sahur vakti 05:44'dür. Adana'da 2025 yılı Ramazan ayı imsakiye takvimi, Diyanet tarafından açıklanarak oruç tutacaklar için sahur vakti, iftar saati ve diğer ezan vakitlerini belirlemektedir. Adana'daki ezan vakitlerine dair daha fazla bilgi için ilgili kaynağa göz atabilirsiniz. 2025 ADANA İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ