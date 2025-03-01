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2025 Ankara İmsakiyesi: Ankara'da iftar saat kaçta? Sahur ve teravih saatleri

Ankara'da Ramazan ayı için sahur, iftar ve teravih namazı saatleri belli oldu. 2025 yılı Diyanet imsakiyesine göre, Ramazan ayı 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece başlayacak. Oruç ibadetini yerine getirecek kişiler için Ankara’daki iftar vakti ve teravih namazı saatleri merak konusu. Peki Ankara’da iftar saati kaçta? İşte, sahur ve teravih saatlerine dair detaylar…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 14:43 Güncelleme Tarihi :01 Mart 2025 , 08:37
2025 Ankara İmsakiyesi: Ankara’da iftar saat kaçta? Sahur ve teravih saatleri

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Ankara'da Ramazan ayı oruç tutacaklar, Diyanet tarafından açıklanan imsakiye ile sahur ve iftar saatleri takip ediyor. Müslümanlar, oruç ibadetini yerine getirmek için sahurda niyet edip gün boyunca oruçlarını sürdürecek. Akşam ezanı ile birlikte iftar vakti girecek. Peki Ankara'da oruç saat kaçta açılıyor? İşte 2025 imsakiyesi…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ANKARA'DA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ankara'da Ramazan ayının ilk sahur vakti 05:52'dir.

Ankara'da sahur vakti, 2025 Ramazan takvimine göre Diyanet tarafından belirlenen imsakiye ile duyurulmaktadır. Sahur, imsak vaktinden önce sona ermelidir. Bu da genellikle sabah namazından önceki zamandır.

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(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara'da Ramazan ayının ilk iftar vakti 18:47'de gerçekleşecek.

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(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

↪ 2025 yılı için Kadir Gecesi, Dini Günler Takvimi'ne göre 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecektir.

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