Ankara'da Ramazan ayı oruç tutacaklar, Diyanet tarafından açıklanan imsakiye ile sahur ve iftar saatleri takip ediyor. Müslümanlar, oruç ibadetini yerine getirmek için sahurda niyet edip gün boyunca oruçlarını sürdürecek. Akşam ezanı ile birlikte iftar vakti girecek. Peki Ankara'da oruç saat kaçta açılıyor? İşte 2025 imsakiyesi…
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
ANKARA'DA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?
↪ Ankara'da Ramazan ayının ilk sahur vakti 05:52'dir.
Ankara'da sahur vakti, 2025 Ramazan takvimine göre Diyanet tarafından belirlenen imsakiye ile duyurulmaktadır. Sahur, imsak vaktinden önce sona ermelidir. Bu da genellikle sabah namazından önceki zamandır.
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(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
↪ Ankara'da Ramazan ayının ilk iftar vakti 18:47'de gerçekleşecek.
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