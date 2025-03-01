Ankara'da Ramazan ayı oruç tutacaklar, Diyanet tarafından açıklanan imsakiye ile sahur ve iftar saatleri takip ediyor. Müslümanlar, oruç ibadetini yerine getirmek için sahurda niyet edip gün boyunca oruçlarını sürdürecek. Akşam ezanı ile birlikte iftar vakti girecek. Peki Ankara'da oruç saat kaçta açılıyor? İşte 2025 imsakiyesi…