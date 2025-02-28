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Mersin Ramazan takviminde oruç tutacaklar, sahur ve iftar vakitlerini imsakiye ile takip edecekler. Ramazan, 1 Mart itibariyle başlayacak ve sahur, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece yapılacak. Mersinli vatandaşlar, "Mersin imsak vakti ne zaman?" ve "Mersin iftar saati kaçta?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki sahur ve iftar ezanı saat kaçta? İşte teravih vakti!

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) MERSİN'DE SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA? ↪ Mersin'de Ramazan ayının ilk sahur vakti 05:46'dir. Mersin'de 2025 Ramazan ayında sahur vakti, Diyanet tarafından yayımlanan imsakiye takvimine göre belirlenmektedir. Sahur, imsak vaktinden önce sona ermelidir, bu da sabah namazından önceki zamanı işaret eder. Bu süre zarfında, oruç tutacaklar yemeklerini yiyip içeceklerini bitirmeli ve oruçlarına başlamalıdırlar. Detaylı bilgiler için Diyanet'in yayınladığı imsakiye takvimini takip edebilirsiniz. 2025 MERSİN İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ