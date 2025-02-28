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Mersin 2025 İmsakiyesi: Ramazan ayında iftar ezanı kaçta okunacak? Sahur-teravih vakitleri

Mersin'de 2025 yılı Ramazan imsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Takvime göre, oruç tutacak vatandaşlar sahur ve iftar vakitlerini takip ediyor. Peki, Mersin'de sahur ve teravih namazı vakitleri ne zaman? İşte Mersin'deki ezan vakitleri…

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Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 16:57 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 17:04
Mersin 2025 İmsakiyesi: Ramazan ayında iftar ezanı kaçta okunacak? Sahur-teravih vakitleri

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Mersin Ramazan takviminde oruç tutacaklar, sahur ve iftar vakitlerini imsakiye ile takip edecekler. Ramazan, 1 Mart itibariyle başlayacak ve sahur, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece yapılacak. Mersinli vatandaşlar, "Mersin imsak vakti ne zaman?" ve "Mersin iftar saati kaçta?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki sahur ve iftar ezanı saat kaçta? İşte teravih vakti!

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

MERSİN'DE SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Mersin'de Ramazan ayının ilk sahur vakti 05:46'dir.

Mersin'de 2025 Ramazan ayında sahur vakti, Diyanet tarafından yayımlanan imsakiye takvimine göre belirlenmektedir. Sahur, imsak vaktinden önce sona ermelidir, bu da sabah namazından önceki zamanı işaret eder. Bu süre zarfında, oruç tutacaklar yemeklerini yiyip içeceklerini bitirmeli ve oruçlarına başlamalıdırlar. Detaylı bilgiler için Diyanet'in yayınladığı imsakiye takvimini takip edebilirsiniz.

2025 MERSİN İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

MERSİN'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

Mersin'de Ramazan ayının ilk iftar vakti 18:42'de gerçekleşecek.

Mersin'de 2025 Ramazan ayında iftar vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen imsakiye ile duyurulmaktadır. Oruç tutanlar, sahurda niyet edip oruçlarını tutarak akşam ezanıyla birlikte iftarlarını açacaklar. Bu takvimle, her gün iftar saati ve diğer ezan vakitlerini takip etmek mümkündür. Günlük imsakiye saatlerini ve Ramazan ayı haberlerini takvim.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.

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(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2025 yılı için Kadir Gecesi, Dini Günler Takvimi'ne göre 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecektir.

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