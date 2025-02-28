Konya’da kahreden olay: Patlayan oksijen tüpü 3 aylık Mustafa bebeği hayattan kopardı!

Kahreden olay, önceki akşam Konya'da yaşandı. Halil ve Fatma Çakmak çifti, 3 ay önce ilk bebekleri Mustafa'yı kucaklarına aldı. Ancak minik bebeğe doğumsal diyafram hernisi (karın boşluğu ile göğüs boşluğunu birbirinden ayıran ve solunuma yardımcı olan diyafram kasının bir yerinde gelişim bozukluğuna bağlı bir delik bulunması) tanısı konuldu.



Cerrahi operasyon geçiren minik bebek, yeni doğan bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Bu süre içerisinde birkaç kez solunumu duran bebek, yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü. Tedavinin ardından minik Mustafa, taburcu edildi. Doktorlar, bebeğin solunum sıkıntısı yaşayabileceği ve oksijene ihtiyacı olabileceğini söyledi.



Oksijen tüpünün nasıl kullanılması gerektiği yönünde de anne ve babaya hastanede eğitim verildi. Aile de bunun üzerine taburcu işleminden önce oksijen tüpünü temin etti. Taburcu işlemini ardından Çumra ilçesindeki evlerine gitmek üzere yola çıktı. Çiftin aracın arka koltuğundaki oksijen tüpünden sızan oksijenin alev alması nedeniyle araçta patlama meydana geldi. Teyze Rabia Yıldız ve yeğeni Mustafa hayatını kaybetti. Vücudunda yanıklar oluşan anne Fatma, tedavi için hastaneye kaldırıldı.



GELİNLİK KONULDU

Rabia Yıldız ve bebeğin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından aile yakınlarına teslim edildi. Ailesi tarafından Rabia Yıldız'ın tabutunun üzerine gelinlik konuldu. Baba Halil Çakmak ise gözyaşları içerisinde oğlunun tabutunu omuzladı. Teyze ve yeğeninin cenazeleri, dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Mustafa'dan geriye babasının hastanede çektiği fotoğrafları kaldı.

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