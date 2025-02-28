SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Elazığ 2025 İmsakiyesi: İftar saati ve Ramazan ayı bilgileri

Elazığ'da 2025 Ramazan imsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Oruç tutacak olan Müslümanlar, sahur vakti ile niyet ederek oruçlarına başlayacak ve akşam ezanı ile iftarlarını açacaklar. Peki Elazığ'da ezan saat kaçta okunuyor? İşte sahur ve teravih saatleri!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 16:34 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 17:01
Elazığ 2025 İmsakiyesi: İftar saati ve Ramazan ayı bilgileri

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Elazığ'da Ramazan ayı için imsakiye takvimi, oruç tutacak vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Ramazan 1 Mart itibariyle başlayacak ve sahura 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. Oruç ibadetini yerine getirecek Elazığlılar, "Elazığ imsak (sahur) vakti ne zaman?" ve "Elazığ iftar saati kaçta?" gibi sorulara cevap arıyor. İşte 2025 imsakiyesi…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ELAZIĞ'DA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Elazığ'da Ramazan ayının ilk sahur vakti 05:27'dir.

Elazığ'da sahur vakti, 2025 Ramazan takvimine göre Diyanet tarafından belirlenen imsakiye ile duyurulmaktadır. Güncel ezan saatlari için aşağıda bulunan bağlantıya tıklayınız.

2025 ELAZIĞ İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ELAZIĞ'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Elazığ'da Ramazan ayının ilk iftar vakti 18:22'de gerçekleşecek.

Elazığ'da iftar vakti, 2025 Ramazan imsakiyesine göre belirlenmiş olup, akşam ezanı ile birlikte oruç açılacaktır. Oruç tutanlar, gün boyunca niyetli kaldıktan sonra, iftar saati geldiğinde ibadetlerini tamamlayabilecekler. Günlük imsakiye saatleri ve Ramazan haberleri için takvim.com.tr adresinden takip edilebilir.

GÜNCEL RAMAZAN HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2025 yılı için Kadir Gecesi, Dini Günler Takvimi'ne göre 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecektir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İstanbul’daki barış zirvesinin ardından kritik karar: Rusya ABD’ye büyükelçi atadı
Terörsüz Türkiye için milat! Başkan Erdoğan’ın 2005’te yaptığı konuşma yeniden gündem oldu: Çözüyoruz çözeceğiz
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir bilinmeyenlerini Takvim’e anlattı... Nerede büyüdü? Okul yılları ve tuttuğu takım
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten PKK açıklaması: Hangi adla olursa olsun terör örgütü kendini feshetmelidir
PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısının şifreleri... Kadil’in bahanesi kalmadı! Mesajların gittiği 4 adres
Fransız’ı, siyonisti, Alman’ı… PKK elebaşının çağrısını dünya nasıl gördü? Manşet manşet Öcalan’ın mektubu
Getir
Türk Telekom’dan Trendyol Süper Ligi’nin ilk 5G canlı TV yayını bağlantısı
Gazzeli gençlerden Trump’ın skandal paylaşımına videolu cevap: Musk batmış Netanyahu tutuklanmış
Tarihe geçen kara leke: 28 Şubat! İşte postal sevicilerin utanç manşetleri
Bilal Erdoğan’dan Emevi Camisi’ne ziyaret! Cuma namazı kılındı Gaziantep’te üretilen halılar serildi
Trump’tan Starmer’a şoke eden çıkış! Yeter artık dedi sözünü kesti
At sırtında anlamlı yolculuk... İspanya’dan hac için yola çıkan 3’lü Edirne’de: Duygularımızı tarif etmek imkansız
TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi 2024’te yüzde 3,2 büyüdü! | İşsizlik düştü | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten mesaj!
Epstein belgeleri yayımlandı! Hollywood’dan Kraliyet Ailesi’ne: Masözler, uçuş kayıtları, çıplak fotoğraflar...
SAHUR VE İFTAR SAATLERİ | 81 il tüm liste: 2025 DİYANET Ramazan İmsakiyesi! İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara...
Beyhan Goldman Benardete neden öldü? Herkes kalp krizi sanıyordu gerçek başka çıktı! Sosyete şokta
Gözler SGK’da! Promosyon ödemelerine zam gelecek mi? 27 bin TL aşılır mı? İşte örnek hesaplama
Ekrem İmamoğlu’nun diploması şaibeli çıkmıştı! Onay veren isimlere ulaşıldı
Zembilli’nin Fidan’ı Damlasu İkizoğlu’nun gönlü bakın hangi oyuncuda! Emre Dinler’in partneri meğer...