Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından ilk açıklamalar örgütün Suriye'de faaliyet gösteren kolu PYD elebaşı Salih Müslim ve YPG elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'den geldi.
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından ilk açıklamalar örgütün Suriye'de faaliyet gösteren kolu PYD elebaşı Salih Müslim ve YPG elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'den geldi.
ELEBAŞI MÜSLİM'DEN YARIM AĞIZ SİLAH BIRAKACAĞIZ AÇIKLAMASI
Al Arabiya'ya konuşan Müslim, "Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına katılıyoruz. Siyasi bir grup olarak faaliyet göstermemize izin verilirse silah bırakacağız.Silah kullanmamızın nedenleri ortadan kalkarsa silah bırakacağız." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE SALDIRACAK BAHANESİ
PKK elebaşı Öcalan'ın çağrısına rağmen Türkiye'nin saldırılarının tekrarlaması karşısında silah taşıma ihtiyacının devam ettiği bahanesini öne süren elebaşı yaptığı açıklamada, "PKK liderleri Öcalan'ın çağrısını incelemeden hayata geçirmeyecekler" ifadelerini kullandı.
YPG ELEBAŞI KOBANİ: ÖCALAN'IN ÇAĞRISI BİZİ KAPSAMIYOR
YPG/PKK Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ise Öcalan'ın mesajına ilişkin, "Bizim tutumumuz olumludur. Bu bir barış meselesidir" dedi. Ancak mesajın kendilerini kapsamadığını iddia eden YPG/PKK elebaşı Kobani, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın açıklamalarının bir tavsiye olduğu yalanına sarıldı. Elebaşı, "PKK lideri bize mesaj göndererek görüşlerini açıklamıştı, biz de olumlu bakıyoruz" ifadelerini kullandı.
PKK elebaşı Öcalan'ın manevi oğlu olarak bilinen Kobani, ABD'nin başkenti Washington DC'de Demokratik Suriye Meclisi (MSD) tarafından Ulusal Basın Kulübü'nde düzenlenen basın toplantısına zoom üzerinde katıldı.
ELEBAŞINDAN PKK YALANI
İmralı'dan terör örgütü PKK'ya bağlı tüm unsurların silah bırakması çağrısı yapılmasına rağmen bunun sadece Türkiye'deki silahlı güçleri ilgilendirdiği palavrasını ortaya attı. "PKK ile Türkiye arasındaki ilişki ve barışın sağlanması, bölgemiz üzerinde de etkili olacaktır." diyerek kendini terör örgütü PKK'dan farklı bir yapı gibi göstermeye çalışan Kobani, silah bırakmaya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.
DEAŞ BAHANESİYLE ABD'DEN YARDIM İSTEDİ
Aksine bu çağrı sonrası Türkiye'nin kendilerine saldırmak için bir bahanesi kalmayacağına yönelik skandal sözler sarf eden terörisbaşı DEAŞ bahanesiyle yine ABD'den yardım istedi. Kobani, "DEAŞ tehdidi arttı ve güvenlik açığı oluştu. Bu nedenle ABD'nin desteklerine ihtiyacımız var. ABD güçlerinin çekilmesi durumunda, öncelikle güvenlik sağlanmalı ve bu durum bölgeyi etkileyecektir." dedi.
PKK ELEBAŞI ÖCALAN: TÜM SİLAHLI GRUPLAR SİLAH BIRAKSIN
DEM Parti İmralı heyeti, İmralı'ya gerçekleştirdikleri üçüncü ziyaretin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajını Türkçe ve Kürtçe paylaştı.
Barış ve demokratik toplum döneminin dilinin de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumunda olduğu belirtilen mesajda, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle, diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim." ifadelerine yer verildi.