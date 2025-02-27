PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası YPG/PYD'den çelişkili açıklamalar! Müslim yarım ağız konuştu Abdi ABD'ye yalvardı

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgütün tüm unsurlarına silah bırakma çağrısı yaptı. Elebaşının tarihi mesajları sonrası ilk açıklamalar örgütün Suriye'de faaliyet gösteren kolu PYD elebaşı Salih Müslim ve YPG elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'den geldi. Elebaşı Müslim yarım ağızla silah bırakacaklarını açıklarken elebaşı Kobani çağrının kendilerini kapsamadığını iddia ederek ABD'den DEAŞ bahanesiyle yardım istedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 20:58 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 20:58
PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısı sonrası YPG/PYD’den çelişkili açıklamalar! Müslim yarım ağız konuştu Abdi ABD’ye yalvardı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından ilk açıklamalar örgütün Suriye'de faaliyet gösteren kolu PYD elebaşı Salih Müslim ve YPG elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'den geldi.

PYD elebaşı Salih Müslim (Al Arabiya)PYD elebaşı Salih Müslim (Al Arabiya)

ELEBAŞI MÜSLİM'DEN YARIM AĞIZ SİLAH BIRAKACAĞIZ AÇIKLAMASI

Al Arabiya'ya konuşan Müslim, "Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına katılıyoruz. Siyasi bir grup olarak faaliyet göstermemize izin verilirse silah bırakacağız.Silah kullanmamızın nedenleri ortadan kalkarsa silah bırakacağız." ifadelerini kullandı.

PYD elebaşı Salih Müslim (AA)PYD elebaşı Salih Müslim (AA)

TÜRKİYE SALDIRACAK BAHANESİ

PKK elebaşı Öcalan'ın çağrısına rağmen Türkiye'nin saldırılarının tekrarlaması karşısında silah taşıma ihtiyacının devam ettiği bahanesini öne süren elebaşı yaptığı açıklamada, "PKK liderleri Öcalan'ın çağrısını incelemeden hayata geçirmeyecekler" ifadelerini kullandı.

YPG elebaşı Mazlum Kobani (Takvim.com.tr)YPG elebaşı Mazlum Kobani (Takvim.com.tr)

YPG ELEBAŞI KOBANİ: ÖCALAN'IN ÇAĞRISI BİZİ KAPSAMIYOR

YPG/PKK Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ise Öcalan'ın mesajına ilişkin, "Bizim tutumumuz olumludur. Bu bir barış meselesidir" dedi. Ancak mesajın kendilerini kapsamadığını iddia eden YPG/PKK elebaşı Kobani, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın açıklamalarının bir tavsiye olduğu yalanına sarıldı. Elebaşı, "PKK lideri bize mesaj göndererek görüşlerini açıklamıştı, biz de olumlu bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

PKK elebaşı Öcalan'ın manevi oğlu olarak bilinen Kobani, ABD'nin başkenti Washington DC'de Demokratik Suriye Meclisi (MSD) tarafından Ulusal Basın Kulübü'nde düzenlenen basın toplantısına zoom üzerinde katıldı.

Terör örgütü PKK elebaşı ve YPG elebaşı Mazlum Kobani (Takvim.com.tr)Terör örgütü PKK elebaşı ve YPG elebaşı Mazlum Kobani (Takvim.com.tr)

ELEBAŞINDAN PKK YALANI

İmralı'dan terör örgütü PKK'ya bağlı tüm unsurların silah bırakması çağrısı yapılmasına rağmen bunun sadece Türkiye'deki silahlı güçleri ilgilendirdiği palavrasını ortaya attı. "PKK ile Türkiye arasındaki ilişki ve barışın sağlanması, bölgemiz üzerinde de etkili olacaktır." diyerek kendini terör örgütü PKK'dan farklı bir yapı gibi göstermeye çalışan Kobani, silah bırakmaya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

YPG elebaşı Mazlum Kobani (Takvim.com.tr)YPG elebaşı Mazlum Kobani (Takvim.com.tr)

DEAŞ BAHANESİYLE ABD'DEN YARDIM İSTEDİ

Aksine bu çağrı sonrası Türkiye'nin kendilerine saldırmak için bir bahanesi kalmayacağına yönelik skandal sözler sarf eden terörisbaşı DEAŞ bahanesiyle yine ABD'den yardım istedi. Kobani, "DEAŞ tehdidi arttı ve güvenlik açığı oluştu. Bu nedenle ABD'nin desteklerine ihtiyacımız var. ABD güçlerinin çekilmesi durumunda, öncelikle güvenlik sağlanmalı ve bu durum bölgeyi etkileyecektir." dedi.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti'li Ahmet Türk Ahmet Türk, DEM Parti Eş Genel Başkanları TÜlay Hatimoğluları Oruç ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğrafta, Öcalan'ın yanı sıra İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş da yer aldı. Fotoğrafta Öcalan'ın elinde bir kağıt tuttuğu görüldü. (AA)DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti'li Ahmet Türk Ahmet Türk, DEM Parti Eş Genel Başkanları TÜlay Hatimoğluları Oruç ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğrafta, Öcalan'ın yanı sıra İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş da yer aldı. Fotoğrafta Öcalan'ın elinde bir kağıt tuttuğu görüldü. (AA)

PKK ELEBAŞI ÖCALAN: TÜM SİLAHLI GRUPLAR SİLAH BIRAKSIN

DEM Parti İmralı heyeti, İmralı'ya gerçekleştirdikleri üçüncü ziyaretin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajını Türkçe ve Kürtçe paylaştı.

İşte PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mektubu

Barış ve demokratik toplum döneminin dilinin de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumunda olduğu belirtilen mesajda, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle, diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim." ifadelerine yer verildi.

İşte PKK elebaşı Abdullah Öcalanın el yazısı ile yazdığı o mektup: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir!İşte PKK elebaşı Abdullah Öcalanın el yazısı ile yazdığı o mektup: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısı sonrası YPG/PYD’den çelişkili açıklamalar! Müslim yarım ağız konuştu Abdi ABD’ye yalvardı
İşte PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın el yazısı ile yazdığı o mektup: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir!
Binance
Galatasaray - Konyaspor | CANLI İZLE
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala’dan flaş açıklama: Silahlar gömülmezse terörle mücadele hep masadadır
Başkan Erdoğan Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti hatıra fotoğrafı çektirdi
Getir
Türk Telekom’dan Trendyol Süper Ligi’nin ilk 5G canlı TV yayını bağlantısı
DEM heyeti İmralı’nın çağrısını hem Türkçe hem Kürtçe okudu! Öcalan PKK’nın selasını verdi: Kongreyi toplayın kendinizi feshedin
Kusursuz final! Gaziantep FK - Fenerbahçe: 1-4 | MAÇ SONUCU
Donald Trump KGB ajanı mı? Eski ajanlar ortaya attı Batı basını servis etti
Putin’den son dakika açıklaması: İstanbul’daki Rusya-ABD teması umut veriyor
Ekrem İmamoğlu’ndan tehdit ve itiraf gibi sözler: CHP adına operasyon yapacak paralel bir klik mi var?
Barış masasını kurduk: ABD ve Rusya heyetleri İstanbul’da görüştü | Başkan Erdoğan işaret etmişti: İdeal ev sahibiyiz
Washington Post’ta siyasi sansür devri! Jeff Bezos ilan etti yazı işleri müdürü görevi bıraktı
Fenerbahçe’den İtalya çıkarması! Mourinho transfer için kararını verdi
İmamoğlu’nun Ankara’daki adaylık tiyatrosuna bir tek o katılmadı! Mansur Yavaş’tan ön seçim resti: Diğer seçenekler her zaman gündemde
Ramazan ayında bu hatalar kalp krizine davetiye çıkarıyor! Kardiyologdan altın tavsiye: Sağlıklı oruç nasıl tutulur?
ABD’de günün bombası Epstein listesi! Bugün açıklanacak: Uçuş kayıtlarından isimlere…
Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in gönlü bakın kimde!Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle sevgiliymiş...