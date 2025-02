Türkiye tekstil bienali su ve sanatın kesişiminde

2. Türkiye Tekstil Bienali, bu yıl "Dalga Kumaş" temasıyla Nihat Özdal'ın küratörlüğünde başladı.

"TEKSTİL SEKTÖRÜNDE HER YIL 93 MİLYAR METREKÜP SU KULLANILIYOR"

Bienalin küratörü Nihat Özdal, tekstil ve suyun birbiriyle olan ilişkisini vurgulayarak, "Dünyada her yıl 93 milyar metreküp su tekstil sektöründe kullanılıyor. Bir kot pantolon için 10 bin, bir pamuklu tişört için 2.500 metreküp su harcanıyor. Küresel su kirliliğinin %20'si tekstil kaynaklı ve her yıl yaklaşık 100 milyar yeni tekstil ürünü piyasaya sürülüyor" dedi.

Bienale katılan sanatçılardan biri olan Özge Kahraman, Anadolu Speleoloji Grubu Derneği (ASPEG) üyesi olarak mağaraların fiziksel, tarihi ve estetik yapısını araştırıyor.

"SANATIMI EN AİT HİSSETTİĞİM YERDE İZLEYİCİYLE BULUŞTURMAK İNANILMAZ BİR DENEYİM"

İlk kez eserlerini bir mağarada sergileyen sanatçı, "Bienal sayesinde bu hayalim gerçekleşti ve Yalan Dünya Mağarası'nda eserlerim izleyiciyle buluştu. Şimdiye kadar mağaraları keşfeden biri olarak hep dışarıdan bakıyordum ama bu kez mağaranın kendisi de serginin bir parçasıydı. Atmosferi tarif etmek zor, sanatımı en ait hissettiğim yerde izleyiciyle buluşturmak unutulmaz bir deneyimdi" dedi.

Bienalde eserleri sergilenen sanatçılar arasında ABD'li Thomas Jackson ve İsveçli Diana Orving de bulunuyor. Jackson, "Yapmayı sevdiğim şey, insan yapımı malzemeleri alıp doğal manzaralara yerleştirmek ve doğayı taklit etmelerini sağlamak" derken, Orving ise "Keşfettiğim temalar dönüşüm, hareket ve doğanın akışı üzerine kurulu" ifadelerini kullandı.

2.Türkiye Tekstil Bienali, 13 Nisan'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

