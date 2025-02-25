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Başkan Erdoğan'dan savaşın 3. yılında kritik kabul: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara'ya geldi!

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz hafta Ukrayna Lideri Zelenski ile bir araya geldi. Dün de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la Ankara’da bir görüşme gerçekleştirdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Şubat 2025
Başkan Erdoğan’dan savaşın 3. yılında kritik kabul: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara’ya geldi!

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Külliye'sinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti. Görüşmede, Ukrayna savaşı, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı. Lavrov'un ziyareti, Ukrayna işgalinin üçüncü yıl dönümüne denk geliyor ve bu nedenle ziyaret ayrıca kritik öneme sahip.

    SAVAŞA KARŞIYIZ
    Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu görüşmenin ardından Kabine toplantısına da başkanlık yaptı. Erdoğan Ukrayna savaşının üçüncü yıl dönümü nedeniyle Dördüncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi.

    Mesajında, "Bundan üç sene önce çatışmalar başladığında savaşa karşı olduğumuzu nasıl ilan ettiysek bugünde savaşın müzakereler vasıtasıyla sonlandırılması için her türlü gayreti göstermeye kararlıyız" dedi.

    Videolu mesajda, "Bundan üç sene önce çatışmalar başladığında savaşa karşı olduğumuzu nasıl ilan ettiysek bugünde savaşın müzakereler vasıtasıyla sonlandırılması için her türlü gayreti göstermeye kararlıyız. Savaş dördüncü yılına girerken, diplomasiyi, müzakereleri temel alan yaklaşımların ivme kazandığını görmekteyiz. Bu sürecin çatışmaların sonlandırılmasının ve kalıcı barışın tesisinin başlangıcı olmasını umut ediyoruz."

    AB'Yİ ANCAK TÜRKİYE KURTARIR
    Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı:
    Suriye ve Ukrayna'da yaşananlar Avrupa'nın Türkiye'ye olan ihtiyacını teyit ediyor. AB'yi ekonomiden savunmaya, siyasetten uluslararası itibarı içine çıktığı çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir, Türkiye'nin birliğe tam üyeliği kurtarabilir.

    61 binden fazla sivilin Gazze'de katledilmesini seyreden Batı sınıfta kalmıştır. İtibar ve güven kaybının toplanması mümkün değildir.
    (OTOMOTİV) Bir Çin firması Samsun'da yatırımını yapıyor, hazırlıklarını tamamladı. Kısa zaman içinde Samsun'da da bu markanın temelinin atıldığını göreceğiz. Vatandaşın ekmeğine kan doğrayan fırsatçılara nefes aldırmayacağız. Serbest piyasa demek başıbozukluk demek değildir.

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