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AJet ucuz bilet kampanyası ile nereye gidebilirim? AJet ucuz bilet kampanyası hangi ülkeler için geçerli?

AJet, uçuş ağını hızla genişletmeye devam ederken, yurt dışı hatlarında geçerli olan yeni bir indirimli bilet kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye çıkışlı ve varışlı uçuşlar için 9 euro artı vergilerle başlayan cazip fiyatlar, seyahatseverlere büyük fırsatlar sunuyor. Peki, AJet'in bu kampanyasıyla beraber hangi ülkelere uçabilirsiniz? İşte merak edilen o rotalar...

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 11:41 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 11:41
AJet ucuz bilet kampanyası ile nereye gidebilirim? AJet ucuz bilet kampanyası hangi ülkeler için geçerli?

İÇİNDEKİLER

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    AJet, uçuş ağını hızla genişletmeye devam ederken, yurt dışı hatlarında geçerli olan yeni bir indirimli bilet kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye çıkışlı ve varışlı uçuşlar için 9 euro artı vergilerle başlayan cazip fiyatlar, seyahatseverlere büyük fırsatlar sunuyor. Peki, AJet'in bu kampanyasıyla beraber hangi ülkelere uçabilirsiniz? İşte merak edilen o rotalar...

    (AA)(AA)

    AJet ucuz bilet kampanyası ile nereye gidebilirim?

    • Almanya (Frankfurt, Münih, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, Hamburg, Hannover)
    • Avusturya (Viyana)
    • Hollanda (Amsterdam)
    • İsviçre (Zürih)
    • Kosova (Priştine)
    • Kuzey Makedonya (Üsküp)
    • Macaristan (Budapeşte)
    • Mısır (Hurgada)
    • Fransa (Lyon)

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    AJet ucuz bilet kampanyasına dahil olan seferleri kalkış- varış detaylarıyla aşağıda bulabilirsiniz

    YURT DIŞI ÇIKIŞLI UÇUŞLAR:

    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Frankfurt (FRA)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Münih (MUC)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Avusturya - Viyana (VIE)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Frankfurt (FRA)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Hollanda - Amsterdam (AMS)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Düsseldorf (DUS)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: İsviçre - Zürih (ZRH)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Köln (CGN)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Stuttgart (STR)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Hamburg (HAM)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Hannover (HAJ)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Köln (CGN)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Kosova - Priştine (PRN)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Kuzey Makedonya - Üsküp (SKP)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Macaristan - Budapeşte (BUD)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Mısır - Hurgada (HRG)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Düsseldorf (DUS)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Fransa - Lyon (LYS)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Avusturya - Viyana (VIE)

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    DİĞER UÇUŞLAR:

    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Hollanda - Amsterdam (AMS)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Stuttgart (STR)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Hamburg (HAM)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Hannover (HAJ)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Köln (CGN)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Kosova - Priştine (PRN)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Kuzey Makedonya - Üsküp (SKP)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Macaristan - Budapeşte (BUD)
    • Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Mısır - Hurgada (HRG)
    AJetten ucuz bilet kampanyası! Yurt dışına 9 eurodan başlayan fiyatlarla uçak biletiAJetten ucuz bilet kampanyası! Yurt dışına 9 eurodan başlayan fiyatlarla uçak bileti
    AJet'ten ucuz bilet kampanyası! Yurt dışına 9 eurodan başlayan fiyatlarla uçak bileti

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