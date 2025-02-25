AJet, uçuş ağını hızla genişletmeye devam ederken, yurt dışı hatlarında geçerli olan yeni bir indirimli bilet kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye çıkışlı ve varışlı uçuşlar için 9 euro artı vergilerle başlayan cazip fiyatlar, seyahatseverlere büyük fırsatlar sunuyor. Peki, AJet'in bu kampanyasıyla beraber hangi ülkelere uçabilirsiniz? İşte merak edilen o rotalar...
(AA)
AJet ucuz bilet kampanyası ile nereye gidebilirim?
- Almanya (Frankfurt, Münih, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, Hamburg, Hannover)
- Avusturya (Viyana)
- Hollanda (Amsterdam)
- İsviçre (Zürih)
- Kosova (Priştine)
- Kuzey Makedonya (Üsküp)
- Macaristan (Budapeşte)
- Mısır (Hurgada)
- Fransa (Lyon)
(Takvim Foto Arşiv)
AJet ucuz bilet kampanyasına dahil olan seferleri kalkış- varış detaylarıyla aşağıda bulabilirsiniz
YURT DIŞI ÇIKIŞLI UÇUŞLAR:
- Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Frankfurt (FRA)
- Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Münih (MUC)
- Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Avusturya - Viyana (VIE)
- Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Frankfurt (FRA)
- Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Hollanda - Amsterdam (AMS)
- Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Düsseldorf (DUS)
- Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: İsviçre - Zürih (ZRH)
- Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Köln (CGN)
- Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Stuttgart (STR)
- Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Hamburg (HAM)
- Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Hannover (HAJ)
- Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Köln (CGN)
- Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Kosova - Priştine (PRN)
- Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Kuzey Makedonya - Üsküp (SKP)
- Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Macaristan - Budapeşte (BUD)
- Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Mısır - Hurgada (HRG)
- Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Almanya - Düsseldorf (DUS)
- Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Fransa - Lyon (LYS)
- Kalkış: İstanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Varış: Avusturya - Viyana (VIE)