AJet, uçuş ağını hızla genişletmeye devam ederken, yurt dışı hatlarında geçerli olan yeni bir indirimli bilet kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye çıkışlı ve varışlı uçuşlar için 9 euro artı vergilerle başlayan cazip fiyatlar, seyahatseverlere büyük fırsatlar sunuyor. Peki, AJet'in bu kampanyasıyla beraber hangi ülkelere uçabilirsiniz? İşte merak edilen o rotalar...