Yalan diline yuva yapmış tetikçi utanmadı Turkuvaz Medya ve Takvim’i hedef aldı! Maske düştü müfteri göründü: Levent Gültekin’e suçüstü

Sözde "muhalif" kimliğiyle tanınan Levent Gültekin, 27 Ocak 2025 günü "Dizi sektörü hedefte, kim, ne yapmak istiyor?" başlıklı 20 dakikalık bir video paylaştı.
Bahse konu videoda İletişim Başkanlığı'na yönelik birtakım iddialar dile getirip, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, kızı, damadı ve damadının ağabeyini "mafya ve çete" olmakla itham etti. Gültekin, İletişim Başkanı Fahrettin Altun için "diyalog ve normalleşme taraftarı" derken Başkan Erdoğan'ın ailesine "Herkesi ezelim, yakalım, yıkalım' diyen "kaos kanadı" iftirasını attı.
Levent Gültekin 27 Ocak 2025 tarihli Youtube videosunda Başkan Erdoğan ve ailesine iftira attı (Takvim.com.tr)
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AİLE EFRADINA "MAFYA" VE "ÇETE" DEYİP DİL UZATTI
Fitne odaklı videoda "Partide iki kanat var. Eğer varlığını bu damat ve üzerinden koruyorsa hemen bunlarla iş tutuyor. Hayır varlığı bu taraftan yürüyorsa uzak duruyor. Ayşe Barım'ın Gezi soruşturmasını destekleyenler arasında AK Parti'nin genel başkan yardımcılarından biri de var. İnanılmaz bir mafya düzeni var. Hiç birimizin artık Türkiye'de malı canı işi mesleği garanti altında değil" şeklindeki suçlamalar yer aldı.
Gültekin, "aile konusunda çok hassas" olan Erdoğan'ın aileden bir şey geldiğinde "hayır" diyemediğini öne sürerek Emine Erdoğan, Esra Erdoğan Albayrak'a "mafya ve çete" imasında bulunup aleni bir şekilde hem hedef gösterip hakaret boyutuna uluşan sözler sarf etti:
"Burada aile var. Erdoğan'ın damadı, kızı, damadının kardeşi, muhtemelen eşi de. Aile, damat, kız, eş. Onların talebi üzerine savcıyı harekete geçiriyorlar."
TAKVİM BAŞKAN ERDOĞAN'IN MAHREMİNE DİL UZATTIRMADI! LEVENT GÜLTEKİN PANİKLEDİ
Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş geçtiğimiz gün (19 Şubat 2025) "Fitne Girişimi" başlıklı bir yazı kaleme alıp, 27 Ocak 2025'ten bugüne mezkur iddia ve iftiraları neden yalanlanmadığını kamuoyu adına sordu. Kızıltaş daha sonra "Fitne girişimi ya da…" başlıklı yeni yazısıyla "Neden saldırana tekzip ya da dava yok?" sorusunu gündeme getirdi.
Kirli tezgahlarda planlanan karanlık algı operasyonunun taşeronluğunu yürüten Gültekin, bugün yayımladığı Youtube videosunda "Ben orada aile ile ilgili en ufak bir şey söylemedim" diyerek kendini aklamaya yeltendi. Ancak kendi sözleri Levent Gültekin'i yalanlamaya yetti.
27 gün önceki videosunda yer alan ifadeleriyle birbirini tutmayan Gültekin, çarpıtma ve iftirada sınır tanımadığını da gösterdi. Daha da önemlisi izleyici kitlesine bile saygısını kaybeden Gültekin, yalanı bu derece diline yuva yaptığını da kanıtladı.
Bugün Youtube programında arka planda kalan bir kişinin "Nasıl geçti hafta sonunuz? Canınızı sıkmışlar herhalde." sorusuyla açılış yapan Gültekin'in yorgun ve endişeli hali, "Ben yaklaşık bir haftadır evde gözaltına alınmayı bekliyordum. Size pek çaktırmadan programları yaptım ama bir haftadır her an kapı çalınacak gözaltına alınacağım diye." sözlerine yansıdı.