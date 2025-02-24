Yalan diline yuva yapmış tetikçi utanmadı Turkuvaz Medya ve Takvim’i hedef aldı! Maske düştü müfteri göründü: Levent Gültekin’e suçüstü

Sözde "muhalif" kimliğiyle tanınan Levent Gültekin , 27 Ocak 2025 günü "Dizi sektörü hedefte, kim, ne yapmak istiyor?" başlıklı 20 dakikalık bir video paylaştı. Bahse konu videoda İletişim Başkanlığı'na yönelik birtakım iddialar dile getirip, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi, kızı, damadı ve damadının ağabeyini "mafya ve çete" olmakla itham etti. Gültekin, İletişim Başkanı Fahrettin Altun için "diyalog ve normalleşme taraftarı" derken Başkan Erdoğan'ın ailesine "Herkesi ezelim, yakalım, yıkalım' diyen "kaos kanadı" iftirasını attı.

Levent Gültekin 27 Ocak 2025 tarihli Youtube videosunda Başkan Erdoğan ve ailesine iftira attı (Takvim.com.tr)

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AİLE EFRADINA "MAFYA" VE "ÇETE" DEYİP DİL UZATTI



Fitne odaklı videoda "Partide iki kanat var. Eğer varlığını bu damat ve üzerinden koruyorsa hemen bunlarla iş tutuyor. Hayır varlığı bu taraftan yürüyorsa uzak duruyor. Ayşe Barım'ın Gezi soruşturmasını destekleyenler arasında AK Parti'nin genel başkan yardımcılarından biri de var. İnanılmaz bir mafya düzeni var. Hiç birimizin artık Türkiye'de malı canı işi mesleği garanti altında değil" şeklindeki suçlamalar yer aldı.

Gültekin, "aile konusunda çok hassas" olan Erdoğan'ın aileden bir şey geldiğinde "hayır" diyemediğini öne sürerek Emine Erdoğan, Esra Erdoğan Albayrak'a "mafya ve çete" imasında bulunup aleni bir şekilde hem hedef gösterip hakaret boyutuna uluşan sözler sarf etti:



"Burada aile var. Erdoğan'ın damadı, kızı, damadının kardeşi, muhtemelen eşi de. Aile, damat, kız, eş. Onların talebi üzerine savcıyı harekete geçiriyorlar."