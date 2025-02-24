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Yalan diline yuva yapmış tetikçi utanmadı Turkuvaz Medya ve Takvim’i hedef aldı! Maske düştü müfteri göründü: Levent Gültekin'e suçüstü

Dijital mecranın karanlık dehlizlerinden beslenerek, küfür, hakaret ve iftirayı kendine meslek edinmiş olan Levent Gültekin isimli bir tetikçi, yeni bir saldırı videosu ile Turkuvaz Medya’yı ve Takvim’i hedef aldı. “Bir haftadır canım sıkkın, evde gözaltına alınmayı bekliyorum” diyen Gültekin, korkunun yüzü ve sözlerine yansıdığı son yayınında, yalan ve iftirayı aleni biçimde karakter edindiğini belli etti. TAKVİM, Erdoğan'ın mahremine uzatılan ele karşı dik duruş sergiledi. "Neden saldırana tekzip ya da dava yok?" sorusunu sordu. Bunun üzerine Levent Gültekin panikledi. "Ben orada aile ile ilgili en ufak bir şey söylemedim" diyerek kendini aklamaya yeltendi. Ancak takke düştü, müfteri göründü... Kendi sözleri Gültekin'i yalanlamaya yetti.

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Giriş Tarihi :24 Şubat 2025 , 15:08 Güncelleme Tarihi :24 Şubat 2025 , 15:35
Yalan diline yuva yapmış tetikçi utanmadı Turkuvaz Medya ve Takvim’i hedef aldı! Maske düştü müfteri göründü: Levent Gültekin’e suçüstü

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    Sözde "muhalif" kimliğiyle tanınan Levent Gültekin, 27 Ocak 2025 günü "Dizi sektörü hedefte, kim, ne yapmak istiyor?" başlıklı 20 dakikalık bir video paylaştı.

    Bahse konu videoda İletişim Başkanlığı'na yönelik birtakım iddialar dile getirip, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, kızı, damadı ve damadının ağabeyini "mafya ve çete" olmakla itham etti. Gültekin, İletişim Başkanı Fahrettin Altun için "diyalog ve normalleşme taraftarı" derken Başkan Erdoğan'ın ailesine "Herkesi ezelim, yakalım, yıkalım' diyen "kaos kanadı" iftirasını attı.

    Levent Gültekin 27 Ocak 2025 tarihli Youtube videosunda Başkan Erdoğan ve ailesine iftira attı (Takvim.com.tr)Levent Gültekin 27 Ocak 2025 tarihli Youtube videosunda Başkan Erdoğan ve ailesine iftira attı (Takvim.com.tr)

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN AİLE EFRADINA "MAFYA" VE "ÇETE" DEYİP DİL UZATTI

    Fitne odaklı videoda "Partide iki kanat var. Eğer varlığını bu damat ve üzerinden koruyorsa hemen bunlarla iş tutuyor. Hayır varlığı bu taraftan yürüyorsa uzak duruyor. Ayşe Barım'ın Gezi soruşturmasını destekleyenler arasında AK Parti'nin genel başkan yardımcılarından biri de var. İnanılmaz bir mafya düzeni var. Hiç birimizin artık Türkiye'de malı canı işi mesleği garanti altında değil" şeklindeki suçlamalar yer aldı.

    Gültekin, "aile konusunda çok hassas" olan Erdoğan'ın aileden bir şey geldiğinde "hayır" diyemediğini öne sürerek Emine Erdoğan, Esra Erdoğan Albayrak'a "mafya ve çete" imasında bulunup aleni bir şekilde hem hedef gösterip hakaret boyutuna uluşan sözler sarf etti:

    "Burada aile var. Erdoğan'ın damadı, kızı, damadının kardeşi, muhtemelen eşi de. Aile, damat, kız, eş. Onların talebi üzerine savcıyı harekete geçiriyorlar."

    Fitne girişimiFitne girişimi


    TAKVİM BAŞKAN ERDOĞAN'IN MAHREMİNE DİL UZATTIRMADI! LEVENT GÜLTEKİN PANİKLEDİ

    Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş geçtiğimiz gün (19 Şubat 2025) "Fitne Girişimi" başlıklı bir yazı kaleme alıp, 27 Ocak 2025'ten bugüne mezkur iddia ve iftiraları neden yalanlanmadığını kamuoyu adına sordu. Kızıltaş daha sonra "Fitne girişimi ya da…" başlıklı yeni yazısıyla "Neden saldırana tekzip ya da dava yok?" sorusunu gündeme getirdi.



    Fitne girişimi ya da…Fitne girişimi ya da…

    Kirli tezgahlarda planlanan karanlık algı operasyonunun taşeronluğunu yürüten Gültekin, bugün yayımladığı Youtube videosunda "Ben orada aile ile ilgili en ufak bir şey söylemedim" diyerek kendini aklamaya yeltendi. Ancak kendi sözleri Levent Gültekin'i yalanlamaya yetti.

    27 gün önceki videosunda yer alan ifadeleriyle birbirini tutmayan Gültekin, çarpıtma ve iftirada sınır tanımadığını da gösterdi. Daha da önemlisi izleyici kitlesine bile saygısını kaybeden Gültekin, yalanı bu derece diline yuva yaptığını da kanıtladı.


    Bugün Youtube programında arka planda kalan bir kişinin "Nasıl geçti hafta sonunuz? Canınızı sıkmışlar herhalde." sorusuyla açılış yapan Gültekin'in yorgun ve endişeli hali, "Ben yaklaşık bir haftadır evde gözaltına alınmayı bekliyordum. Size pek çaktırmadan programları yaptım ama bir haftadır her an kapı çalınacak gözaltına alınacağım diye." sözlerine yansıdı.

    Dün Başkan Erdoğan'ın ailesine iftira atan Levent Gültekin bugün çark etti (Takvim.com.tr)Dün Başkan Erdoğan'ın ailesine iftira atan Levent Gültekin bugün çark etti (Takvim.com.tr)

    Gerginliğini son yayın��ndaki yeni yalan ve iftiralarına yansıtan Gültekin'in, daha dün dünya alem herkesin Youtube yayınında izlediği, Başkan Erdoğan'ın eşi ve kızına "mafya" diyerek iftira attığı sözleri kendisi sarf etmemiş gibi davrandı. Üstüne Turkuvaz Medya ve Takvim'i hedef gösteren Gültekin, "Turkuvaz Medya bunu aldı büyük bir kampanyaya dönüştürdü. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesine hakaret etmişim gibi bir kampanyaya dönüştürdü. Yetmedi savcılığa şikayet ettiler." ifadeleriyle, Başkan Erdoğan'ın ailesini açıkça diline dolayıp iftira attığı sözlerini de unuttu.

    Yalanını örtmek için de, "Gerçekten utanmıyor musunuz kendi kişisel kavganıza Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesini perde yapmayı.", "Ben orda aileyle ilgili en ufak bir şey söylemedim. Sadece babalık duygusundan dolayı aileden gelen taleplere hayır diyemiyordur dedim. Cümlem bu." gibi hakareti diline pelesenk etmiş Gültekin, utanmadan yalan söyleyip "Utanmıyor musunuz" dedi. "Bu kadar mı dünyadan koptunuz, bu kadar mı vicdanınızı kaybettiniz, bu kadar mı insanlıktan uzaklaştınız." diyerek de, kendi sözleriyle kendini yalanlayacak kadar dünyadan koptuğunu, hiç utanması da olmadığını ve kendi ifadesiyle vicdanını da kaybettiğini orta yere serdi.

    YALANIN BÖYLESİ... "SAVCIYI DEVREYE SOKARAK BENİ GÖZALTINA ALDIRACAKLAR"

    "Siz manyak mısınız gibi" ifadelerle kirli bir dil kullanan Levent Gültekin, ettiği hakaret ve iftiraya dönük suç duyurusunu "Savcıyı devreye sokarak beni gözaltına aldıracaklar" gibi bir yalana dönüştüren Gültekin'in maskesini 27 Ocak'taki yayını dakika dakika düşürdü.

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