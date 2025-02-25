Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde olaylı gece: 71 kişi hakkında işlem yapıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulundu. Vali Gül, maç sırasında stadyum güvenliğini bozan, sahaya meşale atan ve taşkınlık yapan toplam 71 kişi hakkında işlem yapıldığını duyurdu.
İstanbul Valisi Davut Gül'ün sosyal medya paylaşımı. (Ekran Görüntüsü)
Vali Gül'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasında stadyum güvenliğini ve tribün düzenini bozan, meşale yakarak sahaya atan, stat içinde ve dışında taşkınlık yapan toplam 71 kişi hakkında işlem yapılmıştır.
Sporun centilmenlik, dostluk ve fair-play ruhuna uygun şekilde yaşanması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, stadyumlarda huzuru bozan her türlü davranışa karşı kararlılıkla mücadele edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum.