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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde olaylı gece: 71 kişi hakkında işlem yapıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Dev mücadelede stadyum güvenliğini ihlal eden, tribün düzenini bozan, meşale yakarak sahaya atan ve stat içinde-dışında taşkınlık yapan toplam 71 kişi hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 00:12 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 00:12
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde olaylı gece: 71 kişi hakkında işlem yapıldı

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    İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulundu. Vali Gül, maç sırasında stadyum güvenliğini bozan, sahaya meşale atan ve taşkınlık yapan toplam 71 kişi hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

    İstanbul Valisi Davut Gül'ün sosyal medya paylaşımı. (Ekran Görüntüsü)İstanbul Valisi Davut Gül'ün sosyal medya paylaşımı. (Ekran Görüntüsü)

    Vali Gül'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

    Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasında stadyum güvenliğini ve tribün düzenini bozan, meşale yakarak sahaya atan, stat içinde ve dışında taşkınlık yapan toplam 71 kişi hakkında işlem yapılmıştır.

    Sporun centilmenlik, dostluk ve fair-play ruhuna uygun şekilde yaşanması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, stadyumlarda huzuru bozan her türlü davranışa karşı kararlılıkla mücadele edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum.

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