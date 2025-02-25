Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde olaylı gece: 71 kişi hakkında işlem yapıldı

İstanbul Valisi Davut Gül'ün sosyal medya paylaşımı. (Ekran Görüntüsü)

Vali Gül'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasında stadyum güvenliğini ve tribün düzenini bozan, meşale yakarak sahaya atan, stat içinde ve dışında taşkınlık yapan toplam 71 kişi hakkında işlem yapılmıştır.

Sporun centilmenlik, dostluk ve fair-play ruhuna uygun şekilde yaşanması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, stadyumlarda huzuru bozan her türlü davranışa karşı kararlılıkla mücadele edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum.