İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu’na hapis talebi!

Teröristleri gazeteci gibi gösteren İstanbul Barosu ve yönetimi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile beraberindeki 10 yönetim kurulu üyesinin "terör örgütü propagandası yapmak" ve "basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle fezleke hazırlandı.

İstanbul Barosu'nun sosyal medyasından 21 Aralık'ta duyurulan açıklamayla, Suriye'nin kuzeyinde öldürülen PKK'lı firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü iddiasıyla haklarında resen soruşturma başlatılmıştı.