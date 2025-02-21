Son yolculuğuna uğurlanan Mattia Ahmet Minguzzi’in acılı annesi konuştu!

Tarihler 24 Ocak 2025'i gösterdiğinde Kadıköy'de tüyler ürperten bir olay meydana geldi. 15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi kaykay malzemeleri almak için bit pazarına gitti. Bu sırada bir genç "Çok yakışıklısın" diye laf atınca Mattia 'Pardon kardeşim' şeklinde cevap verdi.



Sözlü tartışma meydana geldi. Cani B.B. (15), Mattia'ya bıçakla saldırı düzenledi. U.B ise kanlar içinde kalan Mattia'sı defalarca tekmeledi. Tutuklanan iki şüphelinin cezaevinde görüntülü konuştukları anlar ise sosyal medyadan servis edildi.



Bu paylaşımın ardından Mattia Ahmet Minguzzi'nin katiline gelen destek mesajları herkesi isyan ettirdi. Acılı anne anne Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin feryadı ise yürekleri deldi: Katil, katildir. Cani, canidir. Çocuk indiriminden her iki suçlunun da yararlanmaması için tüm yetkililere sesleniyorum. Görüntüler açık ve net. Bunlara 'çocuk' diyemezsiniz. Adalet yerine gelene kadar ben ayakta duracağım. Durmak zorundayım. Benim oğlum dünyaya geldiğinde gözünde doğum lekesi vardı. Bana dediler ki 'melek öpücük kondurmuş bu çocuğun gözüne'. Büyük bir ruhu vardı onun. Bu benim g��revim. Milyonların arkamda olduğunu biliyorum.



ADALET BAKANIMIZ ARADI

Mattia Ahmet'in teyzesi Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu, ilk kez atv Haber'e özel açıklamalar yaptı: Ahmet çok naif bir çocuktu. Hastane ziyaretine gelen pazarda çalışan esnaf da aynı şeyi söyledi. 'Ahmet'e küfür ettiler ama o hiçbir şey söylemeden gitti' dedi. Hepimiz çok kötüyüz. Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç bizimle irtibat halinde. Biz bu canileri çocuk olarak görmüyoruz.

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