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PKK elebaşı Duran Kalkan'dan yine sabotaj denemesi: Açıklama gelecek her şey bitecek böyle bir şey yok | CHP'ye "erken seçim" aklı

Türkiye’nin terörle mücadelede attığı kararlı adımlar, PKK’yı içinden çıkılmaz bir kaosa sürükledi. Örgütün kanlı elebaşlarından Duran Kalkan, kirli planlarını bir kez daha gözler önüne serdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, teröristbaşı Abdullah Öcalan’a yönelik “PKK’yı lağvet” çağrısına rağmen, Kalkan, "Bir açıklama her şeyi bitirmeyecek, mücadele devam edecek" diyerek Türkiye’nin "Terörsüz Türkiye" adımını sabote etmeye çalıştı. Teröristbaşı Öcalan’ın "özgürlüğü" üzerinden kışkırtıcı açıklamalar yapan Kalkan, “İmralı sistemi engelleniyor, Öcalan özgür değil” iddialarıyla örgüt tabanını kandırmaya devam etti. Başkan Erdoğan'ın "Ya silah bırakacaklar ya gömülecekler" sözüyle köşeye sıkışan Kalkan CHP’ye de "erken seçim için baskı yapın" aklı verdi.

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Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 14:05 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 14:05
PKK elebaşı Duran Kalkan’dan yine sabotaj denemesi: Açıklama gelecek her şey bitecek böyle bir şey yok | CHP’ye erken seçim aklı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında attığı adımlar PKK içindeki sancıları büyüttü.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" ve "İç cepheyi güçlendirme" mesajları doğrultusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Ekim ayının başında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik yaptığı "Çık, PKK'yı lağvettiğini açıkla" çağrısı örgütte büyük bir kırılmayı beraberinde getirdi.

    DEM'li Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder PKK elebaşı Öcalan ile görüştükten sonra Ahmet Türk ile birlikte TBMM'deki partileri bilgilendirdi (Takvim.com.tr Arşiv)DEM'li Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder PKK elebaşı Öcalan ile görüştükten sonra Ahmet Türk ile birlikte TBMM'deki partileri bilgilendirdi (Takvim.com.tr Arşiv)

    DEM PARTİ TURLADI
    DEM Parti heyeti İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile iki tur görüşme gerçekleştirdi. TBMM'de partileri ziyaret eden ve Edirne ile Kandıra'nın yolunu tutan DEM Parti son olarak rotayı Barzanilere ve Talabanilere kırdı.

    Teröristbaşı Apo'nun 15 Şubat 1999'da Kenya'da paketlenip Türkiye'ye getirildiği anlar (Takvim.com.tr Arşiv)Teröristbaşı Apo'nun 15 Şubat 1999'da Kenya'da paketlenip Türkiye'ye getirildiği anlar (Takvim.com.tr Arşiv)

    15 ŞUBAT İDDİASI GÜNDEME GELDİ ÇAĞRI GELMEDİ
    PKK elebaşı Öcalan'ın Kenya'da paketlenip Türkiye'ye getirildiği tarih olan 15 Şubat'ta bir açıklama yapacağı iddiaları gündeme gelse de henüz net bir silah bırakma çağrısı çıkmadı.

    KANDİL'DE SANCILI BEKLEYİŞ
    MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a yönelik PKK'yı lağvet çağrısının ardından Kandil'de başlayan sancı, süreç ilerledikçe katlanarak büyüdü.

    Bese Hozat'tan Mustafa Karasu'ya Cemil Bayık'tan Murat Karayılan'a kadar terör elebaşları silah bırakmayacakları yönünde açıklama yaparak defalarca kez süreci sabote etmeye çalıştı. Sabotaja son olarak PKK elebaşlarından Duran Kalkan da katıldı.

    Geçtiğimiz günlerde teröristbaşı Öcalan'ın Kandil'e bir mektup yazdığı ve çatlak sesleri bastırmak için ʺÖrgütü ben kurdum ben dağıtıyorumʺ dediği gündeme gelmişti. Mektup terörist Cemil Bayık tarafından doğrulanmıştı.Geçtiğimiz günlerde teröristbaşı Öcalan'ın Kandil'e bir mektup yazdığı ve çatlak sesleri bastırmak için ʺÖrgütü ben kurdum ben dağıtıyorumʺ dediği gündeme gelmişti. Mektup terörist Cemil Bayık tarafından doğrulanmıştı.

    DURAN KALKAN: AÇIKLAMA GELECEK HER ŞEY BİTECEK DEĞİL
    PKK elebaşlarından Duran Kalkan yaptığı son açıklama ile kirli örgüt içindeki iç çatışmanın boyutunu ortaya koyarken sabotaj denemelerini de sürdürdü.

    "Apo"nun çağrılarına uyacaklarını öne süren Duran Kalkan aynı zamanda bir tek çağrı ile bu işin olmayacağını savunarak kendi ile de çelişti.

    Öcalan adına konuşmalar yapıldığını öne süren Kalkan "Heyet" diye bahsettiği DEM Parti'ye, "Bazıları çok net konuşuyor, o doğru değil. Hatta Önder Apo adına konuşanlar bile görülüyor neredeyse. Herkes dikkat etmeli. Hiç kimse Önder Apo'nun sözcüsü değildir, adına konuşamaz. Heyet o şeyleri yapıyor." diyerek ayar vermeye çalıştı.

    PKK elebaşlarından Duran KalkanPKK elebaşlarından Duran Kalkan

    PKK'nın "silahlı mücadelesine" devam etmesi gerektiğini savunan terör elebaşı Duran Kalkan, "Böyle bir açıklama olacak, her şey bitecek. Barış olacak, demokrasi olacak, yoksulluk bitecek, her şey bolluk olacak, rahatça yaşayacağız, güllük gülistanlık. Böyle bir şey olmayacak." dedi.

    Kalkan örgüt tabanına "daha fazla mücadele" çağrısında bulunarak şu sözleri sarf etti:

    "Birileri bir şey vermeyecek. Ne Önder Apo yalnız başına yapacak ne de devlet birilerine bir şey verecek. Devletin verdiği olacak. Öyle bir durum yok. Mücadele ile her şey kazanılacak. Hem de dişle tırnakla sökercesine."

    Teröristbaşı Kalkan, "Böyle hemen kolay masa başında müzakere olunacak, bir imzalar atılacak, her şey çözülecek gibi sanmasın kimse. Öyle bir şey yok. Karşı taraf PKK'yi tasfiye etmek istiyor, yok etmek istiyor. Kürt soykırımını öngören zihniyetle siyaset değişmiş değil. " iddiasında bulundu.

    TABANINI "APO" DİYEREK KANDIRIYOR
    Bu ifadeler, Kandil'in Öcalan'ı devre dışı bırakmaya yönelik çabalarını bir kez daha gözler önüne serdi.

    Yine teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "özgürlüğü" üzerinden söylemde bulunan Kalkan şu iddialarda bulundu:

    "Deniliyor, "Haydi açıklama yapsın." Sanki Önder Apo açıklama yapmıyormuş gibi bir suçlama var. Nasıl yapsın? Önder Apo'nun sanki her türlü imkana sahip, her yerle irtibatı var, teknik imkanları kullanabiliyor da yapmıyor gibi bir izlenim yaratıyorlar. İmralı işkence tecrit ve soykırım sistemi içine koymuşsun. Yani dünyayla neredeyse iletişimi yok. Bu durum değişmeden neyi, nasıl yapacak? Önder Apo özgür çalışır, özgür yaşar koşullara sahip olmadan ne yapabilir? E bunun özgürlüğünü kim engelliyor? Özgür, yaşar, çalışır koşullarda olmasını kim engelliyor? İmralı sistemi engelliyor. Lağvet İmralı sistemini, özgür olsun, ondan sonra yapmazsa bir şeyler o zaman "yapmadı" denebilir. Dolayısıyla "açıklama yapsın, bizi kurtarsın" demek hiçbir şey ifade etmiyor."

    PKK elebaşlarından Duran KalkanPKK elebaşlarından Duran Kalkan

    "YA SİLAH BIRAKACAKLAR YA GÖMÜLECEK" SÖZLERİNDEN RAHATSIZ OLDU
    Türkiye'nin terörle mücadelesinden ve Başkan Erdoğan'ın "Ya silah bırakırılar ya da gömeriz" çıkışından rahatsız olan Kalkan, "Tayyip Erdoğan hala, 'Ya silahlarını derhal bırakacaklar ya da silahlarıyla birlikte gömeceğiz' gibi uygun olmayan sözler söylüyor. Kim neyi gömecek? Kendisi gömülme halindeyken başkasının gömüleceğinden söz ediyor. Kendi haline baksın." şeklinde skandal ifadeler kullanarak tehditler savurdu.

    CHP'YE "ERKEN SEÇİM İÇİN BASKI YAPIN" AKLI
    Teröristbaşı CHP'ye de "erken seçim" aklı verdi.

    CHP'nin erken seçim konusunda daha sert bir duruş sergilemesi gerektiğini öne süren Kalkan, "Muhalefet partisi CHP mesela seçim diyor, gerçekten ciddi midir? Ciddiyetle iste, dayat, bu kadar gücün var. TÜSİAD çıktı, çöktü dedi sistem. Peki CHP bundan ne sonuç çıkarıyor? O zaman kurucu parti için gündemin bu olması gerekmiyor mu? Bu durumdan kurtulmak için çaba harcaması gerekmiyor mu? Bu temelde harcanan çabaların içinde olması gerekmiyor mu? Gerekiyor ama CHP bunun dışında. Tamamen gündem dışı. Kendi şeyiyle uğraşır hale geldi." dedi.

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