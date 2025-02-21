PKK elebaşı Duran Kalkan'dan yine sabotaj denemesi: Açıklama gelecek her şey bitecek böyle bir şey yok | CHP'ye "erken seçim" aklı

Bese Hozat'tan Mustafa Karasu'ya Cemil Bayık'tan Murat Karayılan'a kadar terör elebaşları silah bırakmayacakları yönünde açıklama yaparak defalarca kez süreci sabote etmeye çalıştı. Sabotaja son olarak PKK elebaşlarından Duran Kalkan da katıldı.

Geçtiğimiz günlerde teröristbaşı Öcalan'ın Kandil'e bir mektup yazdığı ve çatlak sesleri bastırmak için ʺÖrgütü ben kurdum ben dağıtıyorumʺ dediği gündeme gelmişti. Mektup terörist Cemil Bayık tarafından doğrulanmıştı.

DURAN KALKAN: AÇIKLAMA GELECEK HER ŞEY BİTECEK DEĞİL

PKK elebaşlarından Duran Kalkan yaptığı son açıklama ile kirli örgüt içindeki iç çatışmanın boyutunu ortaya koyarken sabotaj denemelerini de sürdürdü.

"Apo"nun çağrılarına uyacaklarını öne süren Duran Kalkan aynı zamanda bir tek çağrı ile bu işin olmayacağını savunarak kendi ile de çelişti.

Öcalan adına konuşmalar yapıldığını öne süren Kalkan "Heyet" diye bahsettiği DEM Parti'ye, "Bazıları çok net konuşuyor, o doğru değil. Hatta Önder Apo adına konuşanlar bile görülüyor neredeyse. Herkes dikkat etmeli. Hiç kimse Önder Apo'nun sözcüsü değildir, adına konuşamaz. Heyet o şeyleri yapıyor." diyerek ayar vermeye çalıştı.