Futbolcu İlhan Ororcancan babasının sağlığı için yeşil sahalara veda etti!

Aydın'ın İncirliova İlçesi'nde yaşayan İlhan Orcan, küçüklüğünden itibaren futbola gönül verdi. Hayalini İncirliova Belediyespor ile gerçekleştirdi. Babası Kamil Orcan'ın hastalığını duyduğu anda hiç düşünmeden kariyerini terk etti.



Dokuları uyumlu olunca babasına karaciğerinden bir parça verdi. Ancak bu karar nedeniyle çok sevdiği yeşil sahalara veda etti. İncirliova Belediyespor yetkilileri onun için sosyal medyada ilan verdi: Saha çıktığında terinin son damlasına kadar mücadele eden, her maçta yüreğini ortaya koyan değerli oyuncumuz İlhan Orcan'la gurur duyduk.

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