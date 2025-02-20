İstanbul’da kuryeler yasaklandı mı? 20-21 Şubat 2025 kuryeler ne zaman çalışmaya başlayacak? Yemek, su, sipariş...

İstanbul'da hava koşullarının ağırlaşmasıyla birlikte moto kuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı. Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle alınan bu kararın 20 Şubat 2025 gece yarısından itibaren yürürlüğe girdiğini açıkladı.
İstanbul'da hava koşullarının ağırlaşmasıyla birlikte moto kuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı. Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle alınan bu kararın 20 Şubat 2025 gece yarısından itibaren yürürlüğe girdiğini açıkladı.
KURYELERİN TRAFİĞE ÇIKMASI YASAKLANDI
İstanbul'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle moto kuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, yasak 20 Şubat 2025 gece saatlerinden itibaren geçerli olacak ve güvenlik gerekçesiyle uygulamaya konuldu.
Moto kuryelerin trafiğe çıkmasının yasaklanmasıyla birlikte, birçok restoran ve market sipariş hizmetinde gecikmeler yaşanabilir. Online yemek siparişi platformları, yasak süresince bazı bölgelerde hizmet veremeyebilir ya da teslimat sürelerini uzatabilir.
Yetkililer yasağın süresi hakkında henüz net bir açıklama yapmazken, hava koşullarının normale dönmesiyle birlikte yasağın kaldırılması bekleniyor.