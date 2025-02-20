İstanbul’da kuryeler yasaklandı mı? 20-21 Şubat 2025 kuryeler ne zaman çalışmaya başlayacak? Yemek, su, sipariş...

İstanbul'da hava koşullarının ağırlaşmasıyla birlikte moto kuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı . Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle alınan bu kararın 20 Şubat 2025 gece yarısından itibaren yürürlüğe girdiğini açıkladı.

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KURYELERİN TRAFİĞE ÇIKMASI YASAKLANDI

İstanbul'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle moto kuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, yasak 20 Şubat 2025 gece saatlerinden itibaren geçerli olacak ve güvenlik gerekçesiyle uygulamaya konuldu.