İstanbul kara teslim oldu! İBB yine sınıfta kaldı!

İstanbul buz kesti. Dün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı, Megakent'i bembeyaza çevirdi. Okullar tatil edildi. Yağışların 3 gün boyunca aralıksız bir şekilde süreceği kaydedildi. Ancak İstanbullu yine karın sefasını değil çilesini çekti. Sabah saatlerinde işlerine ve okullarına gitmek isteyenler, kar yağışı nedeniyle oluşan trafikte güçlükle ilerleyebildi.



Özellikle ara sokaklarda ve yokuşlarda zorlanan araçlar yollarda mahsur kaldı. Megakent'te etkili olan yoğun kar yağışı, yolları buz pistine çevirirken, belediyelerin yetersiz önlemleri ve yapılmayan tuzlama çalışmaları nedeniyle peş peşe kazalar yaşandı.



Vatandaşlar, beklenen desteğin gelmemesi nedeniyle İBB yönetimini eleştirerek bu duruma tepki gösterdi. İstanbullular, önceki yıllarda da karla mücadelede sınıfta kalan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na öfkesini dile getirdi.

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