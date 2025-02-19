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İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR LİSTESİ 19-20 ŞUBAT 2025: THY, Pegasus - Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı

Yurt genelinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, hava ve kara ulaşımını olumsuz etkiliyor. İstanbul'da ve bazı illerde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilirken, hava yolu ulaşımı da aksamalara uğradı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda planlanan bazı seferler iptal edildi. Seyahat planları olan vatandaşlar, iptal edilen uçuşları merak ediyor.

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Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 21:03 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 21:05
İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR LİSTESİ 19-20 ŞUBAT 2025: THY, Pegasus - Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı

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    Türkiye genelinde etkisini artıran kar yağışı, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde yoğun kar yağışı nedeniyle uçuş iptalleri yaşanırken, yolcular mağduriyet yaşamamak için iptal edilen uçuşları yakından takip ediyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    TÜRK HAVA YOLLARI'NIN 19-20-21 ŞUBAT TARİHLERİNDE İPTAL EDİLEN SEFERLERİ

    Yoğun kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı bazı uçuşlarını iptal etti. THY tarafından yapılan resmî açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

    "İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle, 19 Şubat 2025 tarihli İstanbul Havalimanı (IST) kalkış ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş durumu sayfamız üzerinden ulaşabilir; iade veya değişiklik haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz."

    Ayrıca, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaparak, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kısıtlama kararı alındığını ve 20-21 Şubat tarihli bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

    THY UÇUŞ DURUMU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

    PEGASUS İPTAL UÇUŞ BİLGİLERİ

    SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR AZALTILDI

    Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda da iptaller ve azaltmalar gündemde.

    Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, 20 Şubat için daha önceden alınan yüzde 10'luk iptale ek olarak, kalan uçuşların yüzde 15'inin daha iptal edileceğini, 21 Şubat'taki iptallerin ise yüzde 15 olarak devam edeceğini açıkladı. 22 Şubat'ta ise uçuşların yüzde 30'unun iptal edilmesi planlanıyor.

    Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan kararları güncelleyerek uçuş iptallerinin artırıldığını belirtti.

    SEYAHAT PLANLARINI YAPANLAR NE YAPMALI?

    Seyahat edecek yolcular, uçuş bilgilerini THY ve Sabiha Gökçen'in resmî internet sitelerinden ve mobil uygulamalarından sorgulayabilir. Uçuş iptallerinden etkilenen yolcular, biletlerini iptal etme veya tarih değişikliği yapma hakkına sahip. Yolcular, hava yolu şirketlerinin müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek detaylı bilgi alabilir. Kar yağışının 3 gün boyunca etkili olması beklenirken, hava yolu şirketlerinden yeni iptaller gelebilir. Seyahat edecek yolcuların, yola çıkmadan önce uçuş durumu sorgulamaları önemle tavsiye ediliyor.

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