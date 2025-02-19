İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR LİSTESİ 19-20 ŞUBAT 2025: THY, Pegasus - Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı

Türkiye genelinde etkisini artıran kar yağışı, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde yoğun kar yağışı nedeniyle uçuş iptalleri yaşanırken, yolcular mağduriyet yaşamamak için iptal edilen uçuşları yakından takip ediyor.

Fotoğraflar: AA

TÜRK HAVA YOLLARI'NIN 19-20-21 ŞUBAT TARİHLERİNDE İPTAL EDİLEN SEFERLERİ

Yoğun kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı bazı uçuşlarını iptal etti. THY tarafından yapılan resmî açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle, 19 Şubat 2025 tarihli İstanbul Havalimanı (IST) kalkış ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş durumu sayfamız üzerinden ulaşabilir; iade veya değişiklik haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz."

Ayrıca, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaparak, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kısıtlama kararı alındığını ve 20-21 Şubat tarihli bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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