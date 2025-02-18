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Yenidoğan Çetesi'nde 3. duruşma! Elebaşı Fırat Sarı'nın avukatından flaş talep

Bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk edip haksız kazanç sağlayan ve ihmalle ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma bugün görülmeye devam ediliyor. Cezaevinde intihar eden İlker Gönen'in de avukatı dahil olmak üzere tutuklu ve tutuksuz tüm sanıklar avukatlarıyla birlikte mahkeme salonunda hazır bulundu. Dava sırasında elebaşı Fırat Sarı'nın avukatının talebi ise şaşırttı.

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Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 09:30 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 13:31
Yenidoğan Çetesi’nde 3. duruşma! Elebaşı Fırat Sarı’nın avukatından flaş talep

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    Yenidoğan Çetesi davasında 3'üncü duruşma bugün görülüyor.

    İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 47 sanığın yargılandığı davada, örgüt yöneticisi İlker Gönen'in tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmesinin ardından sanık sayısı 46 oldu.

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    Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar avukatlarıyla birlikte katıldı. Yapılan yoklama ve gelen evrakların okunmasının ardından intihar eden İlker Gönen'in avukatı söz almak istedi. Ancak mahkeme başkanı müvekkilinin öldüğünü ve dosyanın düştüğünü söyleyerek söz vermeyeceğini söyledi.

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    Bunun üzerine avukat suçlamaların düşmediğini söyleyerek ısrarla söz almak isteyince mahkeme başkanı, "Siz şu an taraf değilsiniz ve söz hakkınız yok. Devam ettiğiniz halde dışarı çıkaracağım" dedi.

    Avukat ise kendisinin artık sanık Fırat Sarı'nın avukatlığını yaptığını dışarı çıkarılamayacağını söyledi. Bu beyan üzerine avukat Fırat Sarı'nın avukatı olarak beyanda bulunmak için söz aldı.

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    "SANIKLARIN CAN GÜVENLİĞİ İÇİN DURUŞMA KAPALI YAPILSIN"

    Çok üzgün olduğunu söyleyen avukat, "Burada biri vefat etti. Siz hala beni toplumun önüne atmaya çalışıyorsunuz. Bu davanın en başından beri insanlara yargılanacaksınız dedik. Ancak ben abime verdiğim sözü tutamadım. Bu vebal sadece benim üzerime değil. Soruşturma aşamasından bu yana servis edilen haberlerle kamuoyunda yargısız infaz algısı oluştu. Adil yargılama hakkını kaybedeli çok oldu. En azından yargılanıyormuş hissi oluşsun istedik. Ancak bunu da başaramadık" dedi.

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    Duruşmanın kapalı olmasını talep eden avukat, "Müvekkilime katil diyen herkes İlker Gönen'in sandalyesinin şu an boş olduğunu görüyordur. Müvekkil ve tüm sanıkların can güvenliği için duruşmaların kapalı yapılmasını istiyoruz" dedi.

    "GECE KİMSEYE ULAŞAMAMIŞLAR"

    Talebi değerlendiren mahkeme heyeti duruşmanın kapalı yapılması talebini reddetti. Talebin ardından tanık dinlenmesine geçilen duruşmada ilk olarak Birinci Hastanesi'nde hemşire olan Şenay Çalıkoğlu tanık olarak ifade verdi.

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    Opara bebeğin ölümü ile ilgili ifade veren tanık, "Bebek devlet hastanesinden gelmişti. Ertesi gün ben gittiğimde herkes bebeğin başında kan almaya çalışıyordu. Nabzını hissedemediğini söylediler. Zaten monitörler hep yanlış gösteriyordu. Gece kimseye ulaşamadıklarını söylediler. Tuğçe hemşire sabaha kadar oradaydı. Kimseye ulaşamadığı için kendisi müdahale etmiş" dedi.

    Mahkeme başkanının sorusu üzerine tanık çocuk doktoru Şeyhmus Çelik'in bebek geldiğinde orada olmadığını bebeğe genelde Doğukan hemşirenin müdahale ettiğini söyledi.

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