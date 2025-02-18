Yenidoğan Çetesi’nde 3. duruşma! Elebaşı Fırat Sarı’nın avukatından flaş talep

Çok üzgün olduğunu söyleyen avukat, "Burada biri vefat etti. Siz hala beni toplumun önüne atmaya çalışıyorsunuz. Bu davanın en başından beri insanlara yargılanacaksınız dedik. Ancak ben abime verdiğim sözü tutamadım. Bu vebal sadece benim üzerime değil. Soruşturma aşamasından bu yana servis edilen haberlerle kamuoyunda yargısız infaz algısı oluştu. Adil yargılama hakkını kaybedeli çok oldu. En azından yargılanıyormuş hissi oluşsun istedik. Ancak bunu da başaramadık" dedi.

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Duruşmanın kapalı olmasını talep eden avukat, "Müvekkilime katil diyen herkes İlker Gönen'in sandalyesinin şu an boş olduğunu görüyordur. Müvekkil ve tüm sanıkların can güvenliği için duruşmaların kapalı yapılmasını istiyoruz" dedi.

"GECE KİMSEYE ULAŞAMAMIŞLAR"

Talebi değerlendiren mahkeme heyeti duruşmanın kapalı yapılması talebini reddetti. Talebin ardından tanık dinlenmesine geçilen duruşmada ilk olarak Birinci Hastanesi'nde hemşire olan Şenay Çalıkoğlu tanık olarak ifade verdi.