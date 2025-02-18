SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Yenidoğan Çetesi'nde 3. duruşma bugün görülecek

Bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk edip haksız kazanç sağlayan ve ihmalle ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma bugün başlayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 09:30 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 09:30
Yenidoğan Çetesi’nde 3. duruşma bugün görülecek

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Yenidoğan Çetesi davasında 3'üncü duruşma görülecek.

    İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 47 sanığın yargılandığı davada, örgüt yöneticisi İlker Gönen'in tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmesinin ardından sanık sayısı 46 oldu.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün 3'üncü kez görülecek duruşmada sanık savunmalarının alınmasına devam edilmesi öngörülüyor.

    10 BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 47 sanığa ve 19 sağlık kuruluşuna yer verilirken 10 bebeğin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    İddianamede Fırat Sarı liderliğindeki ve yöneticiliğini İlker Gönen ile Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı suç örgütünün esas amacının işletmesini devir aldıkları yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamakları ile oynama yaparak SGK'dan üst sınırdan ödeme almak olduğu açıklandı.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    İddianamede çetenin hastaların mevcut durumlarını, evrak işlemlerine farklı yansıtarak (entübe olanı entübe olmayan, entübe olmayanı entübe olan, kullanılmayan ilaçları kullanılmış şekilde) gibi yöntemlerle evrak sahteciliği yapıp SGK'ya fatura ettiği, hastaların mevcut durumlarını olduğundan daha ağır göstererek daha uzun süre yatış sağlayıp SGK'dan yüksek ücret tahsil ettiği ve bazı hasta yakınlarından fazladan ücret adı altında para almak gibi işlemlerle maddi çıkar elde ettiği de aktarıldı.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    AMAÇ FAZLA KAZANÇ ELDE ETMEK

    Hazırlanan iddianamede yer alan şüphelilerin çoğunun sağlık çalışanı olduğu ve kazanılan kardan bu çalışanların da aldığı belirtildi. İddianamede 112 sevk sistemi bertaraf edildiği için bebek hastaların uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği örgüt adına kârlı gördüğü hastanelere yatışının yapıldığı, bu noktada amacın bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi değil maddi olarak en fazla kazanç elde edilmesi olduğu belirtildi.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Bebeklerin her türlü enfeksiyona açık olan yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde yatırılmasının kimi bebeklerde enfeksiyon kapma gibi rahatsızlıklara kimi bebeklerde ise ölüme dahi sebep olduğu da iddianamede kaydedildi.

    Yenidoğan Çetesinin iki numarasıydı... İlker Gönen vakasından Cem Garipoğlu çıkarma çabası! Avukata urgan soruşturmasıYenidoğan Çetesinin iki numarasıydı... İlker Gönen vakasından Cem Garipoğlu çıkarma çabası! Avukata urgan soruşturması

    Şüphelilerin usulsüz şekilde düşümünü yaptıkları currosurf, infasurf gibi ilaçları hastaneden çıkartarak satıp maddi kazanç elde ettikleri, Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne aykırı şekilde işletme devri yapılarak danışmanlık hizmeti adı altında Fırat Sarı liderliğindeki Yenidoğan Suç Örgütü'nün çok sayıda hastaneye az sayıda doktorla hizmet vermeye çalışması nedeni ile aslında sağlık hizmetinin doğrudan hemşire ve hatta hemşire yardımcıları ile verildiği bu nedenle bebek ölüm sayılarının arttığı da iddianamede kaydedildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP kurultayında şaibe tanıkları artıyor! Hatip Karaaslan 30-40 tane ifade var diyerek anlattı: Değişik gelişmeler göreceksiniz
    Başkan Erdoğan davet etti: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye’ye geldi
    Kutupsal hava etkisi başlıyor! İstanbul’da kar yağışı pik yapacak! Meteoroloji’den 5 günlük alarm: -6 derece...
    Yeni emekliye 5’li kazanç! Aylık bağlananları neler bekliyor? Başvuru tarihi hangi açıdan önemli?
    Elimde ses kaydı var diyen CHP’li Ferihan Karasu TAKVİM’e konuştu: İfademe başvururlarsa belgeleri yargıya iletmeye hazırım
    Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! 2 ayrı iddianame hazırlandı: 15 kişi hakkında 5 yıl hapis istemi
    Youssef En Nesyri 2025’te patladı! Performansıyla parmak ısırttı
    Avcılar’da geri dönüşüm tesisinde büyük yangın! 5 ilçeden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi
    Şaibeli kurultayda kirli çamaşırlar ortaya dökülüyor! Otel odalarında para trafiği I İzmir delegesi Hatip Karaaslan ifade verdi
    Kuklaya değil kuklacıya bak! The Economist’in sponsoru İBB mi? İmamoğlu hem tehditler savurdu hem de TÜSİAD’a arka çıktı
    Kurtarıcı Victor Osimhen! Çaykur Rizespor - Galatasaray: 1-2 | MAÇ SONUCU
    Galatasaray istedi Fenerbahçe kapacak! Transferde bomba patlayabilir
    Özcan Deniz’in sağlık durumu nasıl? İlk açıklama geldi | Eşi Samar Dadgar tehditler savurdu: Dünyayı başınıza yıkarım...
    Birleşik Metal Sendikası binasına silahlı saldırı! Şube Başkanı Deniz Ilgan sekreteri Erdinç Koç’u öldürüp intihar etti
    CHP’nin şaibeli kurultayında yeni itiraf! Şükran Kütükçü Kılıçdaroğlu’nu Londra biletine İmamoğlu’na sattı: Cafer Mahiroğlu bombası
    ABD ve Avrupa arasında Ukrayna savaşı! Liderler Paris’te toplanıyor
    En-Nesyri için dev talip! Sezon sonu teklif var
    CHP’nin prematüre ön seçiminde tavşan arayışı! Mansur Yavaş İmamoğlu’na karşı atağa geçti... Peş peşe adaylık paylaşımları
    AK Parti’nin 23 Şubat’taki 8. Olağan Büyük Kongresi’nin sloganı belli oldu
    Halk TV’ye yasa dışı ses kaydı soruşturmasında iddianame hazırlandı: Kime kaç yıl hapis isteniyor?