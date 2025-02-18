Ameliyat masasında "stent" pazarlığı yapan muhasebeci gözaltına alındı!

İstanbul'daki Özel Aile Hastanesi'nde skandal bir olay yaşandı.
Anjiyo sırasında, hasta ameliyat masasında yatarken stent fiyatı pazarlığı yapıldığına dair görüntüler ortaya çıktı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI FAALİYET DURDURULDU
Skandalın ardından hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durduruldu.
MUHASEBECİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bugün de hastanenin muhasebecisi H.Y. gözaltına alındı. Aynı zamanda hastane yönetiminin, adı geçen muhasebecinin işine son verdiği öğrenildi.
Stent pazarlığının yapıldığı anlar (Takvim.com.tr)
"15'E, 18'E, 20'YE VAR"
Olayın görüntülerinde muhasebeci H.Y.'nin, hasta ile ameliyat esnasında pazarlık yaptığı ve "15'e, 18'e, 20'ye 35'e de var" diyerek stent fiyatlarını sıraladığı görülmüştü.