Ameliyat masasında "stent" pazarlığı yapan muhasebeci gözaltına alındı!

MUHASEBECİ GÖZALTINA ALINDI Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bugün de hastanenin muhasebecisi H.Y. gözaltına alındı. Aynı zamanda hastane yönetiminin, adı geçen muhasebecinin işine son verdiği öğrenildi.

Stent pazarlığının yapıldığı anlar (Takvim.com.tr)

"15'E, 18'E, 20'YE VAR"

Olayın görüntülerinde muhasebeci H.Y.'nin, hasta ile ameliyat esnasında pazarlık yaptığı ve "15'e, 18'e, 20'ye 35'e de var" diyerek stent fiyatlarını sıraladığı görülmüştü.