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Ameliyat masasında "stent" pazarlığı yapan muhasebeci gözaltına alındı!

İstanbul'daki Özel bir hastanede ortaya çıkan skandal sonrası soruşturma derinleşiyor. Anjiyo sırasında hasta yataktayken stent pazarlığı yapıldığına ilişkin görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen yetkililer, hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyetini durdurmuştu. Soruşturma kapsamında ameliyat masasında "stent" pazarlığı yapan muhasebeci H.Y. gözaltına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 10:30 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 10:37
Ameliyat masasında stent pazarlığı yapan muhasebeci gözaltına alındı!

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    İstanbul'daki Özel Aile Hastanesi'nde skandal bir olay yaşandı.

    Anjiyo sırasında, hasta ameliyat masasında yatarken stent fiyatı pazarlığı yapıldığına dair görüntüler ortaya çıktı.

    Ameliyat masasında stent ücreti pazarlığı!

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI FAALİYET DURDURULDU
    Skandalın ardından hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durduruldu.

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    MUHASEBECİ GÖZALTINA ALINDI
    Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bugün de hastanenin muhasebecisi H.Y. gözaltına alındı. Aynı zamanda hastane yönetiminin, adı geçen muhasebecinin işine son verdiği öğrenildi.

    Stent pazarlığının yapıldığı anlar (Takvim.com.tr)Stent pazarlığının yapıldığı anlar (Takvim.com.tr)

    "15'E, 18'E, 20'YE VAR"
    Olayın görüntülerinde muhasebeci H.Y.'nin, hasta ile ameliyat esnasında pazarlık yaptığı ve "15'e, 18'e, 20'ye 35'e de var" diyerek stent fiyatlarını sıraladığı görülmüştü.

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