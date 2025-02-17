ABD ve Avrupa arasında "Ukrayna" savaşı! Liderler Paris'te toplanıyor Washington "geri ödeme" istiyor

Avrupa liderleri Fransa'nın başkenti Paris'te Ukrayna gündemiyle bugün acil toplanacak.
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası toplanacak gayri resmi zirveye Fransa, Birleşik Krallık, Almanya, Polonya, İtalya, İspanya ve Danimarka'dan liderler davet edildi.
ZELENSKİY: "MÜZAKERE MASASINA KİMİN OTURACAĞINA UKRAYNA'NIN KARAR VERMESİ GEREKİYOR"
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın kendi ülkesinde sürdüğünü, dolayısıyla sonlandırılmasına yönelik kurulacak olası masaya oturacak tarafların, Ukrayna tarafından belirlenmesi gerektiğini söyledi.
ABD ve Avrupa arasında yaşanan Ukrayna krizini Takvim.com.tr dakika dakika aktarıyor...
ABD ve Rusya'dan üst düzey yetkililerin, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin yarın Suudi Arabistan'da bir araya gelecekleri iddia edildi.
Axios'un haberinde isimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililerin Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili görüşmelere dair iddiaları yer aldı.
Bu iddialara göre, üst düzey Amerikalı ve Rus yetkililer, yarın Suudi Arabistan'da savaşın sonlandırılmasına ilişkin görüşme gerçekleştirecek.
UKRAYNA YÖNETİMİ DAVET EDİLMEDİ
Haberde görüşmeye Ukrayna hükümetinin davet edilmediği iddiasına da yer verildi.
ABD Başkanı Trump, 12 Şubat'ta hem Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirmiş, Amerikalı ve Rus heyetlerin Suudi Arabistan'da görüşeceklerini söylemişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittiğini bildirdi.
Zelenskiy, sosyal paylaşım hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, eşi Olena Zelenska ile BAE'ye ulaştığını belirtti.
BAE'de resmi temaslarda bulunacağını aktaran Zelenskiy, burada Rusya-Ukrayna arasındaki esir takası konusunu görüşeceklerini kaydetti.
"Önceliğimiz, daha çok insanımızın esaretten evlerine dönmesini sağlamak." diyen Zelenskiy ayrıca BAE'deki temasları kapsamında, yatırım ve ekonomik işbirliği ile birlikte insani yardım konularını ele alacaklarını belirtti.
SUUDİ ARABİSTAN SONRASI TÜRKİYE'YE GELECEK
Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC 2025) katılan Zelenskiy 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada, önce BAE'de, daha sonra da Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacağını kaydederek ardından Türkiye'ye geleceğini ifade etmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın kendi ülkesinde sürdüğünü, dolayısıyla sonlandırılmasına yönelik kurulacak olası masaya oturacak tarafların, Ukrayna tarafından belirlenmesi gerektiğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, katıldığı Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) kapsamında basın toplantısı düzenledi.
Zelenskiy, konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için yapılacak olası müzakerelere değindi.
Savaşın kendi ülkesinde sürdüğünü vurgulayan Zelenskiy, savaşın sonlandırılmasına yönelik kurulacak olası masaya oturacak tarafların, Ukrayna tarafından belirlenmesi gerektiğini kaydetti.
Zelenskiy konuşmasında, "Bakın, savaş ABD'de veya Avrupa Birliği'nde değil, Tanrı’ya şükür ama maalesef savaş Ukrayna'da. Bu nedenle, müzakere masasına kimin oturacağına, Ukrayna'nın karar vermesi gerekiyor." dedi.
Ülkesinin güvenlik garantileri için yabancı askerlerin Ukrayna'da konuşlandırılması gerektiğini ifade eden Zelenskiy, ABD'yi de burada yer almaya çağırdı.
Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un haftaya Ukrayna'yı ziyaret edeceğini hatırlatarak Kellogg'u cephede incelemelerde bulunmaya davet etti.
"NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ KONUSUNDA ANLAŞMANIN İMZALANMASINA İZİN VERMEDİM"
Kendisinin, ABD'nin ısrarlarına rağmen askeri destek karşılığında Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'li şirketlere devretmeyi öngören anlaşma taslağını imzalamayı reddettiğine yönelik basında çıkan iddialara da değinen Zelenskiy, söz konusu belge üzerinde çalışmaların sürdüğünü aktardı.
Anlaşma taslağının, Ukrayna'nın çıkarları doğrultusunda henüz hazır olmadığını kaydeden Zelenskiy, belgenin ülkesi için güvenlik garantileri da öngörmesi gerektiğini belirterek "Anlaşmayı imzalamayı kabul etmedim çünkü henüz hazır değil." dedi.
"GERÇEK BARIŞ MÜMKÜN"
Öte yandan Zelenskiy, gece paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna halkına seslenerek Almanya'daki temaslarını değerlendirdi.
Geçen günlerde önce (ABD Başkanı Donald) Trump ile telefonda görüştüğünü, daha sonda Münih'te ABD'li üst düzey yetkililerle bir araya geldiğini belirten Zelenskiy, "Başkan Trump'ın ekibiyle çalışmaya başladık ve başarının mümkün olacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
ABD ve Avrupa'nın katkılarıyla barışın sağlanmasının mümkün olacağını kaydeden Zelenskiy, "Gerçek barış mümkün." değerlendirmesinde bulundu.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde bugün Paris'te Avrupalı liderlerin katılacağı güvenlik zirvesi yapılacağını teyit etti.
Başkent Paris'in Avrupalı liderlerinin katılacağı zirveye ev sahipliği yapacağına ilişkin haberlerin dün basına yansımasının ardından Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, France Inter radyosunda katıldığı programda bu konuya değindi.
Bakan Barrot, "Cumhurbaşkanı yarın Avrupa'nın önde gelen ülkelerini Avrupa güvenliğini görüşmek üzere bir araya getirecek." dedi.
Avrupa genelinde diplomatik temasların arttığına işaret eden Barrot, "Avrupa'da Kovid (salgını) döneminden beri belki de hiç hissetmediğimiz bir birlik rüzgarı esiyor." ifadesini kullandı.
Barrot, Ukrayna'da savaşın sonlanması konusunda ise "sadece Ukraynalıların" bunun kararını verebileceğini ve bu karar alınana kadar Avrupalı devletlerin Ukrayna'nın yanında olmayı sürdüreceğini kaydetti.
Ayrıca Barrot, Ukrayna'da barış müzakerelerinin Avrupalı devletlerin katılımı olmadan yapılamayacağını vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinin "çok yakında" olabileceğini kaydederek Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak istediklerini belirtti.
ABD Başkanı Trump, Daytona 500 yarışını izlemek üzere uçağa binişinde basın mensuplarına kısa açıklamalar yaptı.
Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak üzere çaba gösterdiğini kaydeden Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le ne zaman görüşeceği sorusuna, "Çok yakında olabilir. Yakında olacak." diye yanıt verdi.
Putin'in ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin savaşı sona erdirmek istediğini söyleyen Trump, "Bence (Putin) savaşı durdurmak istiyor. Bunu görüyorum. Bunu uzun uzun konuştuk." ifadesini kullandı.
Trump, "Birlikte hareket ediyoruz. Rusya-Ukrayna arasında bir barış sağlamaya çalışıyoruz ve bunun için sıkı çalışıyoruz. Bu hiç başlamaması gereken bir savaştı." dedi.
ABD Başkanı Trump, 12 Şubat'ta hem Putin hem de Zelenskiy ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirmiş ve ABD'li ve Rus heyetlerin Suudi Arabistan'da bir görüşme gerçekleştireceklerini söylemişti.
TRUMP'IN UKRAYNA İÇİN BARIŞ PLANI
Trump'ın önerdiği barış planına göre:
Rusya, savaşta ilerlemeyi durduracak.
Avrupa askerleri, yeni bir askeri tampon bölge oluşturacak ama bu bölgede ABD askerleri olmayacak.
Ukrayna, NATO’ya katılamayacak ancak 2030’a kadar AB üyesi olabilecek.
Ukrayna, Rusya'nın işgal ettiği toprakları kaybetmeyi kabul edecek.
ABD, Ukrayna ordusunu desteklemeye devam edecek ancak barış sürecinde AB'nin öncülük etmesini isteyecek.
BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA: DAR GÖRÜŞLÜLÜK
Beyaz Saray, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ülkesinin değerli madenlerinin yarısını ABD'ye devretme fikrini reddetmesini "dar görüşlülük" olarak nitelendirdi.
Münih Güvenlik Zirvesi'nde ana gündem olan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin detaylar ABD kamuoyunun gündemine yansımaya devam ediyor.
Associated Press (AP) ajansının haberine göre, adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, Zelenskiy'nin son açıklamalarına tepki gösterdi.
ABD'li yetkili, Zelenskiy'nin, ülkesinin değerli madenlerinin yarısını ABD'ye devretme fikrini reddetmesini "dar görüşlülük" şeklinde tanımladı.
ABD GERİ ÖDEME İSTİYOR
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, ülkesinin Rusya ile savaşan Ukrayna'ya yaptığı milyarlarca dolar desteğin karşılığında "geri ödeme" almayı hak ettiğini belirtti.
Waltz, "Fox News Sunday" programında değerlendirmelerde bulundu.
ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "yükünü" yıllarca çektiğini ifade eden Waltz, ülkesinin Ukrayna'ya yaptığı milyarlarca dolar destek karşılığında "geri ödeme" almayı hak ettiğini söyledi.
Waltz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'ye devretmesini öngören anlaşmayı kabul etmesinin "çok akıllıca" olacağının altını çizdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm dinamikleri yeniden gözden geçirdiğini vurgulayan Waltz, "Trump ile ortak çalışmaktan daha iyi bir garanti" olamayacağını kaydetti.
ZELENSKİY ÖNERİYİ REDDETMİŞTİ
ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD'nin ısrarlarına rağmen askeri destek karşılığında Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'ye devretmeyi öngören anlaşma taslağını imzalamayı reddettiği belirtilmişti.
Trump, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan nadir toprak elementleri almak istediklerini ifade etmişti.
Ukrayna'daki savaşın sona ermesi gerektiğini belirten Trump, ABD olarak Ukrayna'ya bundan sonra da destek sağlamaya devam etmeleri durumunda bunun karşılığının olması gerektiğini vurgulamıştı.
Zelenskiy, ülkesindeki maden kaynaklarına "müttefiklerden yatırım çekmeye açık" olduklarını söylemişti.