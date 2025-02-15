Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi zammı belli oldu mu?

(Takvim Foto Arşiv)
BAKAN VEDAT IŞIKHAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI
Emeklilerin gündeminde yer alan bayram ikramiyeleri ile ilgili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.
Bakan Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Şu an rakam söylemek için çok erken. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız" ifadelerini kullandı.
(Takvim Foto Arşiv)
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?
– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular,
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.