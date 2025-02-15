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Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi zammı belli oldu mu?

Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerine artış yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Ramazan ayına kısa bir süre kala emekli bayram ikramiyesi zam oranı ve ödeme tarihleri hakkında araştırmalar arttı. Peki, Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi zammı belli oldu mu? İşte konuya ilişkin güncel detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 23:39 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 23:46
Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi zammı belli oldu mu?

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    Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerine artış yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Ramazan ayına kısa bir süre kala emekli bayram ikramiyesi zam oranı ve ödeme tarihleri hakkında araştırmalar arttı. Peki, Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi zammı belli oldu mu?İşte konuya ilişkin güncel detaylar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

    Emeklilere verilen bayram ikramiyesinde zam olup olmayacağına dair araştırmalar hız kazandı. Emekli ikramiyesine ilişkin yapılacak düzenleme, 21 Şubat tarihinde Giresun'da gerçekleşecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

    SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yararlandığı bayram ikramiyeleri, 2024 yılında yüzde 50 oranında artırılarak 3 bin liraya yükseltilmişti.

    Emekliler geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda toplam 6 bin liralık bayram ikramiyesi ödemesi teslim aldı.

    Ancak bu yıl emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama paylaşılmadı.

    Bayram ikramiyelerine yönelik çalışmalar tamamlandıktan sonra kesin zam oranı netlik kazanacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    BAKAN VEDAT IŞIKHAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

    Emeklilerin gündeminde yer alan bayram ikramiyeleri ile ilgili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.

    Bakan Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Şu an rakam söylemek için çok erken. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız" ifadelerini kullandı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

    SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

    – Şehit yakınları ve gaziler

    – Ölüm aylığı alanlar

    – Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

    – Geçici köy korucuları

    – Şeref aylığı alanlar

    – Şampiyon sporcular,

    – Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

    – Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

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