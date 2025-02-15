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Kayseri'deki Yusuf Turhan davasında 35 yıllık sır ortaya çıktı! Gizli tanıklar konuştu: Cesedin yerini biliyorum

Yusuf Turhan, 2021’de ağabeyi Mehmet ve eski yengesi Firdevs Öztürk’ü hayattan kopardı. Tutuklu sanık hakkında 35 yıl önce kardeşi Havva’yı da öldürdüğü iddiasıyla dava açıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Şubat 2025
Kayseri’deki Yusuf Turhan davasında 35 yıllık sır ortaya çıktı! Gizli tanıklar konuştu: Cesedin yerini biliyorum

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    Kayseri'de yaşayan ve boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs 2021 tarihinde sırra kadem bastı. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı. Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ın çelişkili ifadeleri üzerine polis ekipleri takibe aldı. Polis, çiftin cansız bedenleri 22 gün sonra tandırda buldu. Cesetler çıkarıldı. Yusuf Turhan ile oğlu Bedirhan tutuklandı, Yusuf Turhan'ın eşi Nejla ise serbest bırakıldı.

    "NEREDE GÖMÜLÜ BİLİYORUM"
    Bu kez Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Yusuf Turhan'ın 1990 yılında kaybolan kız kardeşi Havva Turhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle yeni bir dava açtı. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek, Yusuf Turhan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Yusuf Turhan'ın öldürdüğü iddia edilen ağabeyi Mehmet Turhan'ın yazdığı mektup, davanın önemli bir parçası haline geldi.

    Mektupta, Turhan'ın kardeşi için 16 yıl cezaevinde kaldığını belirttiği ve bunun üzerine kardeşine karşı ciddi suçlamalar yönelttiği ifade ediliyordu. Mehmet Turhan, mektubunda, "Beni öldür ya da öldürt, yoksa ben seni öldüreceğim" diyerek tehditlerde bulundu. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, iki gizli tanık daha ortaya çıktı. Gizli tanıklar, Yusuf'un Kardeşi Havva Turhan'ın cesedinin gömülü olduğu yeri bildiklerini öne sürdü. Mahkeme, olay yerinde keşif yapılması kararı aldı.

    "SUÇSUZUM"
    Duruşmada Yusuf Turhan, "Havva'yı öldürmedim. Olayla ilgili suç ortağım olduğum iddiaları asılsız. M.K. benim intikamımı almak için böyle iftiralar atıyor" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise, şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti verdiği ara kararla Yusuf Turhan'ın bu dosya kapsamında da tutuklanmasına, söz konusu bölgede keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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