Arnavutköy’de çekiliş tuzağına düşen genç kız binlerce lira kaptırdı!

İstanbul Arnavutköy'de Zeynep Özyurt (19), sosyal medya dolaştığı esnada ilgisini çeken bir telefon reklamına denk geldi. Ailesinin uyarılarına rağmen telefon çekilişine katıldı. Kazanma ümidi yaşayan genç kız, dolandırıcılara kandı.



Dolandırıcılar, genç kıza çekilişi kazandığını ve telefonu göndereceklerini belirtti. İlk kargo parası daha sonra ise vergi parası diyerek Özyurt'tan 10 bin TL aldı. Dolandırıldığını anlayan Özyurt, durumu ailesine bildirdi.



Genç kız, tekrar dolandırıcılarla iletişime geçti. Bu sefer küfür ve hakaretlere maruz kaldı. Zeynep Özyurt ve ailesi, soluğu savcılıkta aldı. Mağdur Zeynep Özyurt, "Kargodan sonra vergi ücretini de ödedim. Vazgeçersen mahkemeye vereceklerini cayma ücreti olacağını söylediler" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN