Türkiye’de kira geliri elde edenlerde artış!

Türkiye'deki gelir vergisi mükellefi sayısı 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 5.2 artarak 2 milyon 606 bin 489'a yükseldi. Kurumlar vergisi mükellefi sayısı da 48 bin 31 artarak 1 milyon 191 bin 375'e yükseldi.

Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı geçen yıl itibarıyla 2023'e göre 189 bin 113 yükselerek 4 milyon 151 bin 166 olarak kayıtlara geçti. KDV mükellefi sayısı da bu dönemde 152 bin 880 artışla 3 milyon 705 bin 178'e ulaştı. Kira geliri elde edenlere yönelik denetimler mükellef sayısına yansıdı. Geçen yıl gayrimenkul sermaye iradı mükellefi sayısı 443 bin 916 artışla 2 milyon 710 bin 366'ya ulaştı. Yüzde 19.6'lık artış yaşandı.