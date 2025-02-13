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Türkiye'de kira geliri elde edenlerde artış!

2024'te bir önceki yıla göre gelir vergisi mükellefi sayısı yüzde 5.2 arttı. Kurumlar vergisi mükellefi sayısı da 48 bin 31 artarak 1 milyon 191 bin 375'e yükseldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Şubat 2025
Türkiye’de kira geliri elde edenlerde artış!

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    Türkiye'deki gelir vergisi mükellefi sayısı 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 5.2 artarak 2 milyon 606 bin 489'a yükseldi. Kurumlar vergisi mükellefi sayısı da 48 bin 31 artarak 1 milyon 191 bin 375'e yükseldi.

    Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı geçen yıl itibarıyla 2023'e göre 189 bin 113 yükselerek 4 milyon 151 bin 166 olarak kayıtlara geçti. KDV mükellefi sayısı da bu dönemde 152 bin 880 artışla 3 milyon 705 bin 178'e ulaştı. Kira geliri elde edenlere yönelik denetimler mükellef sayısına yansıdı. Geçen yıl gayrimenkul sermaye iradı mükellefi sayısı 443 bin 916 artışla 2 milyon 710 bin 366'ya ulaştı. Yüzde 19.6'lık artış yaşandı.

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