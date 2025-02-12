CANLI TAKİP | Başkan Erdoğan Asya turuna çıktı! Malezya, Endonezya ve Pakistan...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10-13 Şubat 2025 tarihlerini kapsayan Asya (Malezya - Endonezya - Pakistan) turuna çıktı.
Takvim.com.tr Başkan Erdoğan'ın 4 günlük Asya turunu anbean aktarıyor...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Endonezya'nın Bogor şehrinde, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.
Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Endonezya'nın Bogor şehrinde Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından resmi törenle karşılandı.
Erdoğan'ın makam aracını, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı girişinde karşılayan süvariler, bina girişine kadar araca eşlik etti. Erdoğan'ı, makam aracından indiğinde Endonezyalı çocuklar, Türk ve Endonezya bayraklarıyla selamladı.
Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Erdoğan'ı giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Subianto'nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından, askeri bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı, top atışı yapıldı.
Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki karşılama töreninde Erdoğan ve Subianto, heyetlerini birbirlerine takdim etti.
Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Subianto, bina girişinde Türkiye ve Endonezya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda şeref defterin imzalayan Erdoğan, daha sonra Subianto ile baş başa görüşmeye geçti.
Erdoğan ve Subianto, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı'na başkanlık edecek, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.
Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun onuruna vereceği resmi yemeğe iştirak edecek ve Türkiye-Endonezya İş Forumu'na katılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya geldi.
Başkan Erdoğan'ı, Halim Perdanakusuma Askeri Havalimanı'nda, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan ve diğer yetkililer karşıladı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Endonezya'ya geldi.
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, konaklayacakları otele gelişinde, ellerinde Türk ve Endonezya bayraklarıyla kendilerini karşılayan Endonezyalı çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi, ayaküstü sohbet etti.
Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yarın Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile baş başa görüşmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılması öngörülüyor.
Erdoğan'ın, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun onuruna vereceği resmi yemeğe ve Türkiye-Endonezya İş Forumu'na iştirak etmesi planlanıyor.
Endonezya'daki temasların ana gündeminde Gazze, Suriye, Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular yer alacak. Savunma sanayi de masaya yatırılacak.
4 BİN 500 ENDONEZYALI ÖĞRENCİ TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDE
Türkiye ile Endonezya arasında son yıllarda ekonomik ilişkilerde olumlu gelişmeler yaşanıyor. İki ülke ikili ticareti 10 milyar dolara çıkarmak için önemli adımlar atıyor. Ankara-Jakarta ilişkilerinde eğitim işbirliği de öne çıkıyor.
Türkiye'de 4 bin 500 Endonezyalı öğrenci üniversite eğitimi alıyor. İki ülke arasında "Yüksek Düzeyli İstişare Konseyi" mekanizması bulunuyor. Erdoğan'ın ziyareti marjında iki ülke cumhurbaşkanı ile bakanları bir araya gelerek ekonomi, kültür, güvenlik, teknoloji, eğitim alanında çalışmalar yapacak. İki ülkenin savunma sanayi şirketleri arasında Endonezya Kara Kuvvetlerinin kullanımı için iki yıllık sürede 18 tank üretilmesine yönelik bir anlaşma imzalanmış, bu tankların, 10'u Türkiye, 8'inin Endonezya'da üretilmesi kararı alındı. Türkiye ve Endonezya'nın savunma sanayisi alanındaki yeteneklerini birleştirerek daha fazla işbirliğine gitmesi bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gitmek üzere Malezya'dan ayrıldı.
Başkan Erdoğan'ı, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile büyükelçilik personeli ve diğer yetkililer uğurladı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Malezya'dan ayrıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.
Erdoğan, Başbakanlık Ofisi'nde, Başbakan Enver ile bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, Enver'e "Pamukkale beyazı" renginde Togg armağan etti.
Başbakanlık Ofisi bahçesinde bir süre otomobili inceleyen ve sohbet eden Başkan Erdoğan ile Enver, Togg önünde fotoğraf çektirdi.
Başkan Erdoğan, Togg'un direksiyonuna geçen Enver'e yolcu koltuğunda eşlik etti. Erdoğan, Togg teslim törenine katılan, ellerinde Malezya ve Türkiye bayrakları bulunan çocuklarla ilgilendi, onlarla fotoğraf çektirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'da Başbakan Enver İbrahim tarafından resmi törenle karşılandı.
Başkan Erdoğan'ı, Başbakanlık Ofisi'ne gelişinde Başbakan İbrahim karşıladı.
Erdoğan ve İbrahim'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando, iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı.
Ülkelerin heyetlerinin takdiminin ardından Erdoğan ve İbrahim, ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti.
Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Perak Sultanı Nazrin Şah ile görüştü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a geldi.
Erdoğan'ı, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Dr. Wan Azizah İsmail, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile büyükelçilik personeli ve diğer yetkililer karşıladı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Malezya'ya geldi.
Erdoğan'a, Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora beratı tevdi edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısı kapsamında kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap edecek.
Başkan Erdoğan, Atatürk Havalımanı'ndan "TC-TRK" uçağıyla saat 23.20'de Malezya'ya hareket etti.
Erdoğan'ı, havalimanından İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir uğurladı.
Başkan Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10-13 Şubat 2025 tarihleri arasında Malezya, Endonezya ve Pakistan'a resmi ziyaretlerde bulunacak. Erdoğan, Malezya'ya hareketi öncesi açıklamalarda bulundu.
İsrail'in ve siyonist lobinin baskısıyla Gazze'de tehcir planı yapan ABD Başkanı Trump'a sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Gazzellileri binlerce yıllık ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Filistin, Filistinlilerindir." dedi. CHP'lilerin kendisi ve hükümetinin Filistin hassasiyetini sorgulayarak haddini aştığını dile getiren Erdoğan, Özgür Özel'in Hamas'a terör örgütü iftirası attığını hatırlattı. Erdoğan, "İnsanda biraz mahcubiyet olur, utanma olur, arlanma olur, haya duygusu olur." diyerek ana muhalefeti yerden yere vurdu.
Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile söz konusu ülkeler arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Mevcut iş birliklerinin somut projelerle daha ileriye taşınması amacıyla ortak adımlar belirlenecek.
Başkan Erdoğan, kapsamılı stratejik ortak olan Malezya'yı ziyaretinin ardından Endonezya ve Pakistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarına katılacak ve muhataplarıyla birlikte başkanlık yapacak.
Ziyaret kapsamında, Türkiye ile bu ülkeler arasındaki ikili anlaşmalara hukuki zemin kazandırmak adına çeşitli alanlarda yeni anlaşmalar imzalanması planlanıyor. Ayrıca, Başkan Erdoğan'ın çeşitli iş çevreleriyle bir araya gelerek ekonomik ve ticari iş birliklerini güçlendirmesi öngörülüyor.
Görüşmelerde ayrıca, Gazze başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler de ele alınarak fikir alışverişinde bulunulacak.
Türkiye'nin gurur sektörlerinden savunma sanayi de bu ziyaretlerde masaya yatırılacak.
SAVUNMA SANAYİ İŞBİRLİĞİ
Başkan Erdoğan'ın Asya turunun ilk durağı Malezya olacak. Erdoğan'ın en son 2019'da ziyaret ettiği Malezya ile ilişkiler bu ziyaretten sonra hızlı bir yükseliş dönemine girdi. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olan Malezya, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını durdurmak için kurulan "Gazze Temas Grubu"nda Türkiye ile ortak hareket etti. İki ülke savunma sanayinde de önemli işbirliklerine gidiyor. Malezya, denizcilik başta olmak üzere bir çok alanda Türk savunma sanayi ürünleriyle ilgileniyor. Savunma Sanayi Başkanlığı bağlısı STM'nin Malezya için 3 korvet inşa etmesi konusunda uzlaşıldı. Geçtiğimiz yıl, Malezya'nın savunma ürünlerinin tedarikine ilişkin devletten devlete imzaladığı ilk resmi belge niteliğinde Mutabakat Zaptı imzalandı. D8 üyesi olan Malezya, ayrıca Türkiye'nin 2013 yılından beri zirvelerine davet edildiği ASEAN'ın önemli bir ortağı.
4 BİN 500 ENDONEZYALI ÖĞRENCİ TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDE
Türkiye ile Endonezya arasında son yıllarda ekonomik ilişkilerde olumlu gelişmeler yaşanıyor. İki ülke ikili ticareti 10 milyar dolara çıkarmak için önemli adımlar atıyor. Ankara-Jakarta ilişkilerinde eğitim işbirliği de öne çıkıyor. Türkiye'de 4 bin 500 Endonezyalı öğrenci üniversite eğitimi alıyor. İki ülke arasında "Yüksek Düzeyli İstişare Konseyi" mekanizması bulunuyor. Erdoğan'ın ziyareti marjında iki ülke cumhurbaşkanı ile bakanları bir araya gelerek ekonomi, kültür, güvenlik, teknoloji, eğitim alanında çalışmalar yapacak.
İki ülkenin savunma sanayi şirketleri arasında Endonezya Kara Kuvvetlerinin kullanımı için iki yıllık sürede 18 tank üretilmesine yönelik bir anlaşma imzalanmış, bu tankların, 10'u Türkiye, 8'inin Endonezya'da üretilmesi kararı alındı. Sabah'tan Betül Usta'nın haberine göre, Türkiye ve Endonezya'nın savunma sanayisi alanındaki yeteneklerini birleştirerek daha fazla işbirliğine gitmesi bekleniyor.
SON DURAK PAKİSTAN
Başkan Erdoğan'ın Asya turunda son durak Pakistan olacak. İki ülke arasında köklü ilişkiler ve çok yakın işbirliği mevcut. Türkiye ve Pakistan arasında terörle mücadele dahil olmak üzere birçok alanda örnek dayanışma sergilenirken, uluslararası meselelerde de iki ülke büyük oranda aynı yönde fikir beyan ediyor.
TÜRKİYE TERÖRE KARŞI PAKİSTAN'IN YANINDA
Erdoğan, Türkiye'nin, huzur ve güvenliğini tehdit eden terör eylemlerine karşı Pakistan'ın yanında olduğunu, Pakistan ekonomisindeki toparlanmayı memnuniyetle karşıladıklarını, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik iş birliğini artırmak için çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Türkiye'nin anlaşmanın yapıldığı 2023 yılına kadarki tek kalemde en büyük ihracatı olan MİLGEM anlaşması sonrası iki ülke ilişkileri yeni bir aşamaya taşındı. Türkiye ile Pakistan arasında gemi, helikopter, SİHA ve diğer silah platformlarında anlaşmalar da yapıldı.