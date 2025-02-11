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Tokat kar tatili: Tokat’ta yarın 12 Şubat'ta okullar tatil mi? Valilik duyurusu…

Tokat’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemde. 12 Şubat Çarşamba günü eğitimde ara verilip verilmeyeceği öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor.

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Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 15:48 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 15:53
Tokat kar tatili: Tokat’ta yarın 12 Şubat’ta okullar tatil mi? Valilik duyurusu…

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    Tokat'ta hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte, okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Özellikle öğrenciler ve veliler, 12 Şubat Çarşamba günü eğitime ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Peki, Tokat'ta okullar tatil olacak mı? İşte detaylar…

    (Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

    TOKAT'TA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

    Tokat'ta etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, eğitime ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Şu ana kadar Tokat Valiliği'nden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair yetkililerden gelecek duyurular yakından takip ediliyor.

    (Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

    TOKAT'TA YARIN (12 ŞUBAT) OKUL VAR MI?

    Tokat'ta öğrenim gören öğrenciler, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağını merakla bekliyor. Konuyla ilgili resmi duyurular yakından takip edilirken, Valilikten gelecek açıklamalar büyük önem taşıyor.

    (Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

    TOKAT HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    Tokat Valiliği'nden bu konuda henüz bir duyuru yapılmazken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre şehirde parçalı bulutlu hava ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklığın 4°C, en düşük sıcaklığın ise 3°C civarında olacağı öngörülüyor.

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