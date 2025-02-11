Tokat kar tatili: Tokat’ta yarın 12 Şubat’ta okullar tatil mi? Valilik duyurusu…

(Kaynak: AA)

TOKAT HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Tokat Valiliği'nden bu konuda henüz bir duyuru yapılmazken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre şehirde parçalı bulutlu hava ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklığın 4°C, en düşük sıcaklığın ise 3°C civarında olacağı öngörülüyor.