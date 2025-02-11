Super Bowl gecesinde reklam gelirleri rekor seviyeye çıktı

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da zafer Philadelphia Eagles'ın oldu. Karşılaşmayı 40-22 kaybeden Cheifs üst üste 3'üncü şampiyonluğu kaçırdı. Organizasyona maçtan çok yaşanan olaylar damga vurdu: ABD Başkanı Donald Trump, "Kansas City Chiefs'ten daha kötü bir gece geçiren tek kişi Taylor Swift'tir" dedi.

BEĞENİ YAĞMURU

Başkanlık seçiminde rakibi Kamala Harris'i destekleyen Swift'i maç boyunca birçok ke yuhalatan Trump'a destek yağdı. Super- Bowl karşılaşmasının devre arasında dansçıların arasına giren bir kişi, elinde Sudan ve Filistin bayrağıyla İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.



Uzun süre bayraklı protestosuna devam eden kişiyi, güvenlik görevlileri sahanın dışına aldı. Ancak bu muhteşem protesto, kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez beğeni aldı. Amerikan Futbolu Ligi'nde şampiyonun belirlenediği "Super Bowl"un ülke ekonomisine etkisinin 150 milyar dolar.

BÜYÜK ARTIŞ

Yeme-içmede de rekorların kırıldığı maç gününde, yapılan bir araştırmaya göre kişi başı ortalama 69 dolarlık gıda harcaması yapılıyor. Evinde Super Bowl partisi verenler için bu rakam 174 dolara çıkıyor. Maç seyredenlerin yüzde 20'si ertesi gün işine gidemiyor.