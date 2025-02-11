Sarıyer’de yarın (12 Şubat) okullar kar tatili mi? Valilikten kar yağışı uyarısı

Kar yağışının etkisini göstermeye devam etmesiyle birlikte, Avcılar, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Beykoz, Sultangazi, Arnavutköy, Büyükçekmece, Başakşehir ve Esenyurt'ta bugün eğitime ara verildi. İşte Sarıyer 'de 12 Şubat Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair son durum...

(Kaynak: AA)

SARIYER'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Arnavutköy, Sultangazi, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Büyükçekmece'de okullar bugün tatil edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının özellikle kentin kuzey bölgelerinde yoğunlaştığı, güney ve merkez ilçelerde ise etkili olmadığı belirtildi. Bu nedenle, İstanbul genelinde bir tatil kararının söz konusu olmadığı vurgulandı. Valilik, ilçelerde eğitime ara verilmesi konusunda yetkinin İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları'na verildiğini bildirdi. Alınan karar doğrultusunda, belirtilen ilçelerde 11 Şubat 2025 Salı günü eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

(Kaynak: AA)

SARIYER'DE YARIN (12 ŞUBAT) OKUL VAR MI?

12 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Akşam saatlerinde tatil edilecek illere ilişkin duyuruların paylaşılması bekleniyor.