Sarıyer’de yarın (12 Şubat) okullar kar tatili mi? Valilikten kar yağışı uyarısı

Kar yağışının etkisini göstermeye devam etmesiyle birlikte, Avcılar, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Beykoz, Sultangazi, Arnavutköy, Büyükçekmece, Başakşehir ve Esenyurt'ta bugün eğitime ara verildi. İşte Sarıyer'de 12 Şubat Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair son durum...
(Kaynak: AA)
SARIYER'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Arnavutköy, Sultangazi, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Büyükçekmece'de okullar bugün tatil edildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının özellikle kentin kuzey bölgelerinde yoğunlaştığı, güney ve merkez ilçelerde ise etkili olmadığı belirtildi. Bu nedenle, İstanbul genelinde bir tatil kararının söz konusu olmadığı vurgulandı. Valilik, ilçelerde eğitime ara verilmesi konusunda yetkinin İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları'na verildiğini bildirdi. Alınan karar doğrultusunda, belirtilen ilçelerde 11 Şubat 2025 Salı günü eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.
(Kaynak: AA)
SARIYER'DE YARIN (12 ŞUBAT) OKUL VAR MI?
12 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Akşam saatlerinde tatil edilecek illere ilişkin duyuruların paylaşılması bekleniyor.
(Kaynak: AA)
İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un verilerine göre, İstanbul'da Çarşamba günü etkili kar yağışı bekleniyor. Tahminlere göre, 12 Şubat sabah saat 07.00 itibarıyla kar yağışı Avrupa Yakası'nın batı kesimlerinde, özellikle Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde etkili olacak.
Öğle saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda da yoğun kar yağışı bekleniyor. Özellikle Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde kar geçişleri görülecek.
Yetkililer, ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalmalar yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyarırken, AKOM buzlanma ve trafik sorunlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Hava sıcaklıklarının ise 1 ila 6 derece arasında seyretmesi bekleniyor.