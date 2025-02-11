Veliler ve öğrenciler tarafından 'Kayseri'de yarın okullar tatil mi?' sorusunun yanıtı aranıyor. Kar yağışının yurt genelinde etkisini sürdürmesiyle beraber birçok kişi 12 Şubat Çarşamba günü Kayseri'de okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, yarın Kayseri ve çevresinde okullar tatil mi? İşte konuya ilişkin detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
Kayseri'de yarın okullar tatil mi?
Olumsuz hava şartlarının devam ettiği Kayseri'de okulların tatil olup olmayacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı.
Ancak Kayseri Valiliği'nden konuyla alakalı henüz bir açıklama gelmedi.
(Takvim Foto Arşiv)
Henüz resmi bir açıklama bulunmuyor
Kayseri'de okulların tatil olup olmayacağı hakkında resmi makamlardan bir açıklama geldiğinde haberimizde detaylarına yer vereceğiz.