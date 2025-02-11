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Veliler ve öğrenciler tarafından 'Kayseri'de yarın okullar tatil mi?' sorusunun yanıtı aranıyor. Kar yağışının yurt genelinde etkisini sürdürmesiyle beraber birçok kişi 12 Şubat Çarşamba günü Kayseri'de okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, yarın Kayseri ve çevresinde okullar tatil mi? İşte konuya ilişkin detaylar...