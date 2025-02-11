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Çorum kar tatili: Çorum'da yarın 12 Şubat'ta okullar tatil mi? Valilik duyurusu

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı, soğuk hava ve don nedeniyle öğrenciler, 12 Şubat Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağını merakla bekliyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, 12 Şubat'ta Çorum’da kar yağışının şiddetini artırarak devam etmesi bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, Valilikten gelecek resmi açıklamayı yakından takip ediyor.

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Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 15:24 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 15:24
Çorum kar tatili: Çorum’da yarın 12 Şubat’ta okullar tatil mi? Valilik duyurusu

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    Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları ülke genelinde etkisini gösterirken, bugün birçok şehirde eğitime ara verildi. Çorum Valiliği'nden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki 12 Şubat'ta Çorum'da eğitime ara verilecek mi? İşte konuya ilişkin detaylar...

    (Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

    ÇORUM'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

    Çorum Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi. Açıklamada, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin 12 Şubat Çarşamba günü itibarıyla derslerine devam edeceği belirtildi.

    (Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

    ÇORUM'DA YARIN (12 ŞUBAT) OKULLAR TATİL OLDU MU?

    Çorum'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürürken, yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    (Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

    ÇORUM HAVA DURUMU TAHMİNİ

    Çorum'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji, bölge halkını olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. 12 Şubat 2025 Çarşamba günü Çorum'da hava sıcaklıklarının gündüz 2°C, gece ise -1°C seviyelerinde olması bekleniyor. Tahminlere göre hafif kar yağışı devam edecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulanırken, sürücülere de ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

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