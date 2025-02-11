Veliler tarafından ' Çekmeköy 'de yarın okullar tatil mi?' sorusuna yanıt aranıyor. Havaların soğuması ve kar yağışının artmasıyla beraber birçok kişi 12 Şubat Çarşamba günü Çekmeköy'de okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, yarın Çekmeköy'de okullar tatil mi? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

Ancak İstanbul Valiliği 'nden Çekmeköy'de yarın okulların tatil olup olmayacağı hakkında bir açıklama yapılmadı.

Olumsuz hava şartlarının sürdüğü İstanbul'da, ilçe ilçe kar tatili olup olmayacağı araştırılıyor. Çekmeköy ilçesinde de okulların tatil edilip edilmeyeceği veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor.

(Takvim Foto Arşiv)

İstanbul Valiliği tarafından yapılan son açıklamada "İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir." ifadeleri yer almıştı.

Çekmeköy'de okulların tatil olması hakkında resmi makamlardan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.