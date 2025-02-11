Başkan Erdoğan Asya turuna çıktı! Malezya, Endonezya ve Pakistan...

BAŞKAN ERDOĞAN ENDONEZYA'DA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya geldi.

Başkan Erdoğan'ı, Halim Perdanakusuma Askeri Havalimanı'nda, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan ve diğer yetkililer karşıladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Endonezya'ya geldi.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, konaklayacakları otele gelişinde, ellerinde Türk ve Endonezya bayraklarıyla kendilerini karşılayan Endonezyalı çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi, ayaküstü sohbet etti.

Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yarın Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile baş başa görüşmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılması öngörülüyor.

Erdoğan'ın, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun onuruna vereceği resmi yemeğe ve Türkiye-Endonezya İş Forumu'na iştirak etmesi planlanıyor.

Endonezya'daki temasların ana gündeminde Gazze, Suriye, Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular yer alacak. Savunma sanayi de masaya yatırılacak.

4 BİN 500 ENDONEZYALI ÖĞRENCİ TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDE



Türkiye ile Endonezya arasında son yıllarda ekonomik ilişkilerde olumlu gelişmeler yaşanıyor. İki ülke ikili ticareti 10 milyar dolara çıkarmak için önemli adımlar atıyor. Ankara-Jakarta ilişkilerinde eğitim işbirliği de öne çıkıyor.

Türkiye'de 4 bin 500 Endonezyalı öğrenci üniversite eğitimi alıyor. İki ülke arasında "Yüksek Düzeyli İstişare Konseyi" mekanizması bulunuyor. Erdoğan'ın ziyareti marjında iki ülke cumhurbaşkanı ile bakanları bir araya gelerek ekonomi, kültür, güvenlik, teknoloji, eğitim alanında çalışmalar yapacak. İki ülkenin savunma sanayi şirketleri arasında Endonezya Kara Kuvvetlerinin kullanımı için iki yıllık sürede 18 tank üretilmesine yönelik bir anlaşma imzalanmış, bu tankların, 10'u Türkiye, 8'inin Endonezya'da üretilmesi kararı alındı. Türkiye ve Endonezya'nın savunma sanayisi alanındaki yeteneklerini birleştirerek daha fazla işbirliğine gitmesi bekleniyor.