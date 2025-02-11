Asya turunun 2. durağı! Başkan Erdoğan Endonezya’da

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto tarafından resmi törenle karşılandı (Fotoğraf: AA)

Türkiye'de 4 bin 500 Endonezyalı öğrenci üniversite eğitimi alıyor. İki ülke arasında "Yüksek Düzeyli İstişare Konseyi" mekanizması bulunuyor. Erdoğan'ın ziyareti marjında iki ülke cumhurbaşkanı ile bakanları bir araya gelerek ekonomi, kültür, güvenlik, teknoloji, eğitim alanında çalışmalar yapacak. İki ülkenin savunma sanayi şirketleri arasında Endonezya Kara Kuvvetlerinin kullanımı için iki yıllık sürede 18 tank üretilmesine yönelik bir anlaşma imzalanmış, bu tankların, 10'u Türkiye, 8'inin Endonezya'da üretilmesi kararı alındı. Türkiye ve Endonezya'nın savunma sanayisi alanındaki yeteneklerini birleştirerek daha fazla işbirliğine gitmesi bekleniyor.

Endonezya Başkanlık Sarayı'nın girişine Türkiye ve Endonezya bayrakları asıldı (Fotoğraf: AA)