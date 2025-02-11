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Asya turunun 2. durağı! Başkan Erdoğan Endonezya'da

Asya turuna başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malezya'nın ardından Endonezya'ya geçti. Endonezya'daki temasların ana gündeminde Gazze, Suriye, Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular yer alacak. Savunma sanayi de masaya yatırılacak.

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Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 14:57 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 15:38
Asya turunun 2. durağı! Başkan Erdoğan Endonezya’da

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    Başlıkların Devamı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya, Endonezya ve Pakistanı kapsayan Asya çıkarması devam ediyor.

    BAŞKAN ENDONEZYA'DA
    Malezya'da temaslarının tamamlayan Başkan Erdoğan Endonezya'ya geçti.

    Başkan Erdoğan Endonezya'daBaşkan Erdoğan Endonezya'da

    Özel uçak "TC-TRK" ile Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya giden Başkan Erdoğan'ı havalimanında Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto karşıladı.

    Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto tarafından resmi törenle karşılandı (Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto tarafından resmi törenle karşılandı (Fotoğraf: AA)

    Endonezya'nın başkenti Cakarta'da konaklayacağı otele giriş yaptı. Erdoğan otel önünde çiçeklerle karşılandı.

    Başkan Erdoğan Endonezya'da

    Endonezya'daki temasların ana gündeminde Gazze, Suriye, Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular yer alacak. Savunma sanayi de masaya yatırılacak.

    Endonezya Başkanlık Sarayı'nın girişine Türkiye ve Endonezya bayrakları asıldı (Fotoğraf: AA)Endonezya Başkanlık Sarayı'nın girişine Türkiye ve Endonezya bayrakları asıldı (Fotoğraf: AA)

    4 BİN 500 ENDONEZYALI ÖĞRENCİ TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDE
    Türkiye ile Endonezya arasında son yıllarda ekonomik ilişkilerde olumlu gelişmeler yaşanıyor. İki ülke ikili ticareti 10 milyar dolara çıkarmak için önemli adımlar atıyor. Ankara-Jakarta ilişkilerinde eğitim işbirliği de öne çıkıyor.

    Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto tarafından resmi törenle karşılandı (Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto tarafından resmi törenle karşılandı (Fotoğraf: AA)

    Türkiye'de 4 bin 500 Endonezyalı öğrenci üniversite eğitimi alıyor. İki ülke arasında "Yüksek Düzeyli İstişare Konseyi" mekanizması bulunuyor. Erdoğan'ın ziyareti marjında iki ülke cumhurbaşkanı ile bakanları bir araya gelerek ekonomi, kültür, güvenlik, teknoloji, eğitim alanında çalışmalar yapacak. İki ülkenin savunma sanayi şirketleri arasında Endonezya Kara Kuvvetlerinin kullanımı için iki yıllık sürede 18 tank üretilmesine yönelik bir anlaşma imzalanmış, bu tankların, 10'u Türkiye, 8'inin Endonezya'da üretilmesi kararı alındı. Türkiye ve Endonezya'nın savunma sanayisi alanındaki yeteneklerini birleştirerek daha fazla işbirliğine gitmesi bekleniyor.

    Endonezya Başkanlık Sarayı'nın girişine Türkiye ve Endonezya bayrakları asıldı (Fotoğraf: AA)Endonezya Başkanlık Sarayı'nın girişine Türkiye ve Endonezya bayrakları asıldı (Fotoğraf: AA)

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