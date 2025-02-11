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Veliler ve öğrenciler tarafından 'Aksaray'da yarın okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Havaların hızla soğuması ve kar yağışının başlamasıyla beraber birçok kişi 12 Şubat Çarşamba Aksaray'da okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, yarın Aksaray ve çevresinde okullar tatil mi? İşte konuya ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) Aksaray'da yarın okullar tatil mi? Olumsuz hava şartlarının sürdüğü Aksaray'da okulların tatil olup olmayacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Ancak Aksaray Valiliği'nden konuyla alakalı henüz bir açıklama yapılmadı. İstanbul'da okullar tatil mi?