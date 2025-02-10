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Bin 475 yıl hapsi isteniyordu! Yapı müteahhiti Celal Arık tahliye edildi

Asrın depreminde 59 kişinin öldüğü iki apartmanın yapı müteahhiti Celal Arık, bin 475 yıl hapsi istenmesine rağmen tahliye edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Şubat 2025
Bin 475 yıl hapsi isteniyordu! Yapı müteahhiti Celal Arık tahliye edildi

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    K.Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay Hassa'da yıkılan Arık ve Parlak Apartmanları'nda 59 kişi hayatını kaybederken, 38 kişi yaralandı. Arık Apartmanı'nın yapı müteahhidi Celal Arık, 14 Şubat 2023'te "olası kastla adam öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Savcı hazırladığı iddianamede Arık hakkında bin 475 yıla kadar hapis cezası istedi. Ancak Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada savcı sanığın tutukluluk halinin devamını talep etse de hakim "suç vasfının değişebileceği" gerekçesiyle tahliye kararı verdi.

    ARIK hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken, dosyada tutuklu sanık kalmadığı öğrenildi. Müşteki avukatları, mahkemenin tahliye kararına tepki gösterdi. Avukat Ahmet Solak, "Depremin hemen ardından binalar saniyeler içinde çöktü ve insanlara kaçacak fırsat bile tanımadı. Sanıklar, binada yapılabilecek tüm hataları yaptı ve bu hatalar onlarca cana mal oldu. Ancak gelinen noktada dosyada tutuklu sanık kalmadı" dedi.

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