İngiliz yazdı siyonist köpürttü! Türkiye Suriye’de üs kuracak iddiası: Gizli servis operasyonu mu?

Terör örgütlerinin iyice köşeye sıkıştığı, PKK/YPG'nin her gün bir batı ülkesine yalvararak yardım istediği dönemde, Suriye'nin yeni geçiş hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Ankara'da, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Washington'da olduğu anlarda yapılan bu haber "gizli servis" operasyonu olarak okundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü (Fotoğraf: AA)

Güvenlik kaynakları, Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığının zaten yeterli olduğunu belirterek iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Katil İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Türkiye'nin Suriye'ye iki yeni askeri üs kuracağı" iddialarına ilişkin, şunları söyledi:

"Türkiye olarak önceliğimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesi, Suriye'de istikrarın sağlanması ve terörist unsurların, özellikle PYD/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerinin engellenmesidir. Yeni Suriye Hükümeti'nin, Suriye'nin tamamını kapsayacak şekilde istikrarı sağlama ve normalleşme çabalarını destekliyoruz. Bakanlığımızın fonksiyon alanına giren konularda kendilerine elimizden gelen her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu bildirdik.

MSB KAYNAKLARI: BU HABERLERE İHTİYATLI YAKLAŞMAK GEREKİYOR

Bu kapsamda, geçtiğimiz hafta Bakanlığımızdan görevlendirilen bir heyet marifetiyle ilk temas toplantısı gerçekleştirilmiştir. Her iki taraf da Suriye'nin toprak bütünlüğü, istikrarı ve terör tehdidinden temizlenmesi üzerinde görüş birliğindedir. Basında çıkan bu tür haberlere ihtiyatlı yaklaşmak ve içeriğini iyi okuyup anlamak gerekir. Bu tür konuları konuşmak için şu an çok erken. Yeni Suriye Hükümeti'nin talepleri doğrultusunda Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesi maksadıyla müşterek bir yol haritası oluşturularak somut adımlar atılmasına yönelik çalışılacaktır."

KİMİN OPERASYONU HEDEF NE?

İngiliz-İsrail basınında çıkan bu haberle bölgedeki istihbarat savaşlarının ve manipülasyonların boyutunu da gösteriyor. Peki bu haberle ne hedeflendi? Kime alan açılmak istendi?