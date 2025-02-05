Kayseri’de kanser hastası anne akıllı ilaçla hastalığı yendi çocuklarına kavuştu

Kayseri'de yaklaşık 1.5 yıl önce, 13 aylık bebeğine anne sütü verdiği dönemde göğsünde fark ettiği sertlik nedeniyle başvurduğu hastanede meme kanseri teşhisi konulan Yasemin Kaya (34), 4'üncü evredeki kemik metastazı (kansere neden olan kötü huylu tümörlerin kemiklere yayılması) olan hastalığını, akıllı ilaç tedavisiyle yendi.



Tedaviyi çocukları için kabul ettiğini söyleyen Kaya, "Öğrendiğimde çok üzüldüm. En büyük destekçim kızım ve oğlum. Onlar için bu savaşa girdim. Çocuklarım olmasaydı, tedavi olmazdım. Çocuklarım için tedaviyi kabul ettim" dedi.

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