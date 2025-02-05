CANLI | Takvim.com.tr deprem bölgesi Hatay’da! Geride kalan yaralar hala taze, kaybedilen hayatlar hepimizin yüreğinde I Depremin 2. yıl dönümü

6 Şubat 2023 tarihinde, Türkiye'nin güneydoğusunda büyük bir yıkıma yol açan bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen bu deprem, Türkiye'nin 11 ilini etkileyerek büyük bir felakete sebep oldu.

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