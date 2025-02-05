CANLI | Takvim.com.tr deprem bölgesi Hatay’da! Geride kalan yaralar hala taze, kaybedilen hayatlar hepimizin yüreğinde I Depremin 2. yıl dönümü

6 Şubat 2023 tarihinde, Türkiye'nin güneydoğusunda büyük bir yıkıma yol açan bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen bu deprem, Türkiye'nin 11 ilini etkileyerek büyük bir felakete sebep oldu.
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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin ikinci yılında Merkez Antakya ilçesinde yaşayanlar, akşam saatlerinden itibaren 04.17'de anma etkinliğinin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat depremlerinin ‘kara’ simgesi olarak adlandırılan ve yaklaşık bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde depremin ikinci yıl dönümünde hüzün hakim oldu.
Enkazdan çıkan ve yakınlarını kaybeden aileler, deprem şehitlerini anmak adına yenilenen Ebrar Sitesi'nde nöbet tutuyor.