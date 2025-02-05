PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CANLI | Takvim.com.tr deprem bölgesi Hatay'da! Geride kalan yaralar hala taze, kaybedilen hayatlar hepimizin yüreğinde I Depremin 2. yıl dönümü

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük depremler, 11 ili derinden sarstı. Yıkımın ve acının büyüklüğü, 50 binden fazla hayatın son bulmasına ve milyonlarca kişinin sevdiklerinden, evlerinden olmasına yol açtı. Türkiye, büyük bir felaketle sarsıldı. Devlet, her anlamda yaraları sararak, bölgeyi yeniden inşa etme yolunda büyük bir mücadele verdi. Her bir kayıp, geride büyük bir hüzün bıraktı. Takvim.com.tr deprem bölgesi Hatay'dan son gelişmeleri aktarıyor...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 02:32 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 04:34
CANLI | Takvim.com.tr deprem bölgesi Hatay’da! Geride kalan yaralar hala taze, kaybedilen hayatlar hepimizin yüreğinde I Depremin 2. yıl dönümü

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    6 Şubat 2023 tarihinde, Türkiye'nin güneydoğusunda büyük bir yıkıma yol açan bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen bu deprem, Türkiye'nin 11 ilini etkileyerek büyük bir felakete sebep oldu.

    Takvim.com.tr son gelişmeleri aktarıyor...

    CANLI ANLATIM
    04:11 06 Şubat 2025
    TAKVİM.COM.TR DEPREM BÖLGESİ HATAY'DA!

    "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin ikinci yılında Merkez Antakya ilçesinde yaşayanlar, akşam saatlerinden itibaren 04.17'de anma etkinliğinin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

    00:20 06 Şubat 2025
    ASRIN FELAKETİNİN "KARA" SİMGESİ EBRAR SİTESİ'NDE ACININ YIL DÖNÜMÜ!

    Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat depremlerinin ‘kara’ simgesi olarak adlandırılan ve yaklaşık bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde depremin ikinci yıl dönümünde hüzün hakim oldu.

    Enkazdan çıkan ve yakınlarını kaybeden aileler, deprem şehitlerini anmak adına yenilenen Ebrar Sitesi'nde nöbet tutuyor.

     

     