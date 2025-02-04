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Başkan Erdoğan gençleri uyuşturucu ve alkole karşı uyardı: Zehir tacirlerine prim vermeyin

Başkan Erdoğan, gençleri kötü alışkanlıklara karşı koruduklarını belirterek, “Gençlerimizin hayatını karartan zehir tacirlerine nefes aldırmayacak, hepsinin tepelerine binecek, bu alçakların yakalarına yapışacağız” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Şubat 2025
Başkan Erdoğan gençleri uyuşturucu ve alkole karşı uyardı: Zehir tacirlerine prim vermeyin

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    Başkan Tayyip Erdoğan, 'Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin açılışında önemli açıklamalar yaptı:

    Hükümet olarak şiddetle mücadele konusunda çok hassasız ve tavizsiz bir politika izliyoruz. İnternetin, sosyal medyanın, şiddet içerikli dizilerin ve bize yabancı popüler kültürün yaygınlaşmasıyla beraber artış gösteren olumsuz hadiselerin üzerine gidiyoruz.

    Evlatlarımızı, tütün, sigara, alkol, uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılık yapan her türlü kötü alışkanlıklara karşı korumakta kararlıyız.
    Gençler, Cumhurbaşkanı olarak değil, bir baba olarak değil, bir büyüğünüz olarak özellikle sizlere yalvarıyorum. Sakın ha bu kötü alışkanlıklardan sıyrılın.

    TEK TEK HESAP SORULACAK
    Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından konuştu. "Türkiye Yüzyılı şafağı söküyor" diyen Erdoğan, "Önümüze çıkan engelleri aşacak irade, gayret ve kuvvete sahibiz" ifadelerini kullandı.

    Bolu'daki yangın faciasına ilişkin "Acımız da öfkemiz de çok büyük. Bir gecelik hasılatını yangın tedbirlerine harcamayan aç gözlüler başta olmak üzere hatası, kusuru, ihmali olan kim varsa hepsinden tek tek hesap sorulacaktır" diyen Erdoğan "Gazze'ye daha fazla destek olmalıyız" şeklinde konuştu.

    Erdoğan, cezasızlık algısına müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

    Gençlerimizin hayatını karartan zehir tacirlerine nefes aldırmayacak, hepsinin tepelerine binecek, bu alçakların yakalarına yapışacağız.
    Toplumda veba gibi yayılan dijital ve ekran bağımlılığı da gündemimizin en üst sırasındadır.

    Paylaşım platformlarının daha sıkı denetlenmesi ve kullanımına yaş sınırı getirilmesi dahil çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz.

    Hayatımda sigara yok, alkol yok. Evlatlarıma, torunlarıma, nasıl bunlardan sakınmalarını tavsiye ediyorsam, sizlere de aynı şekilde bunlardan sakınmanızı tavsiye ediyorum...

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