Atama kararları Resmi Gazete’de: MGK Genel Sekreterliğine Okay Memiş Atandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği'ne Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş atandı. Atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Ayrıca, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine yönelik atamalar da yapıldı. 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5. maddesi gereğince ekli listede yer alan isimler görevlendirildi.

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