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Atama kararları Resmi Gazete'de: MGK Genel Sekreterliğine Okay Memiş Atandı

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Okay MEMİŞ atanmıştır.

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Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 00:04 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 00:07
Atama kararları Resmi Gazete’de: MGK Genel Sekreterliğine Okay Memiş Atandı

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği'ne Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş atandı. Atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

    Ayrıca, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine yönelik atamalar da yapıldı. 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5. maddesi gereğince ekli listede yer alan isimler görevlendirildi.

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