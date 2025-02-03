Ankara’da YPG’nin başını ezme zirvesi! Başkan Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı kabul edecek | Tarihi görüşmenin perde arkası

Suriye'de Esad sonrası yeni dönem hızla şekilleniyor. Bu süreçte Ankara Şam'a kesintisiz desteğini sürdürüyor.
MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'a üst düzey ziyaretler gerçekleştirdi. Suriye heyeti de Ankara'ya geldi.
Sürece müteakip Zafer Konferansı düzenlenen Zafer Konferası'nda Ahmed El Şara, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı ilan edildi.
Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara, Ankara'ya geliyor (Takvim.com.tr)
EL ŞARA ANKARA'YA GELİYOR... BAŞKAN ERDOĞAN KABUL EDECEK
Şara resmi ve meşru unvanı sonrası, yurt dışı ziyaretlerine başladı. Geride bıraktığımız gün Suudi Arabistan'a gidip çeşitli temaslarda bulunan Ahmed El Şara, yarın Ankara'ya geliyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şara'yı kabul etmesi bekleniyor. Bu ziyaret Türkiye - Suriye ilişkilerinden yeni döneme ve Suriye'nin geleceğine ilişkin kritik önem arz ediyor.
Suriye PKK/YPG'nin başı ezilecek (Takvim.com.tr)
GÜNDEM PKK/YPG İŞGALİ
Görüşmedeki en önemli gündem maddesi Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG işgali.
Türkiye hiçbir surette güney sınırlarında bir "teröristan" kurulmasına müsaade etmeyecek. Şam'daki yeni yönetim de bu noktada Ankara ile aynı çizgide ilerliyor.
PKK/YPG'nin silah bırakması için tanınan süre de doldu. Terör örgütünden hala "fesih" ilanı açıklaması gelmedi. Aksine PYD ısrarla "Federal yapı" taleplerini dile getirip "kantonculuk" hayalleri peşine düştü.
Örgüt, Ahmed El Şara'nın da cumhurbaşkanlığını tanımayıp "meşru değil" duyurusu yaptı.
YPG'NİN BAŞI EZİLECEK... ASKERİ ÇÖZÜMLER MASADA
Gelinen bu noktada Suriye'deki PKK/YPG sorununa ilişkin "askeri çözümler" konuşulmaya başlandı.
Ahmed El Şara'nın ziyaretinde Türkiye ve Suriye'nin PKK/YPG'ye yönelik müşterek askeri operasyon düzenleme hususunu masaya yatırılacağı değerlendiriliyor.