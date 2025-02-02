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Başkan Erdoğan hizmete alacak! Türkiye’nin en büyük eğitim kampüsü açılıyor

Türkiye’nin en büyük lise kampüsü olan ve içerisinde 8 lise barındıran Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi hizmete giriyor. Kampüsün temelini de atan Başkan Erdoğan, 473 öğretmenin görev yapacağı eğitim üssünün açılışını yapacak.

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Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 19:02 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 10:43
Başkan Erdoğan hizmete alacak! Türkiye’nin en büyük eğitim kampüsü açılıyor

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    Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi hizmete giriyor.

    Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi (Sosyal medya)Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi (Sosyal medya)

    Temeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl 20 Ocak'ta atılan Türkiye'nin en büyük lise kampüsünün yapımı tamamlandı.

    Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi (Sosyal medya)Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi (Sosyal medya)

    AÇILIŞINI BUGÜN BAŞKAN ERDOĞAN YAPACAK

    Türkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olma özelliğini taşıyan Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün saat 11.00'de hizmete açılacak.

    Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi (Sosyal medya)Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi (Sosyal medya)

    345 DERSLİK BULUNUYOR
    Külliyede, eğitim binalarının her birinde 40 derslik olmak üzere toplam 345 derslik, 2 fizik laboratuvarı, 2 biyoloji laboratuvarı, 1 bilgisayar laboratuvarı, 2 görsel sanatlar atölyesi, 2 müzik dersliği, 3 destek eğitim odası, 3 zümre odasının yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği odası, kız ve erkek mescitleri ve doktor odası bulunuyor. Kampüste 473 öğretmen görev alacak.

    ürkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olma özelliğini taşıyan ʺEsenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesiʺ yarın açılıyor.ürkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olma özelliğini taşıyan ʺEsenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesiʺ yarın açılıyor.

    473 ÖĞRETMEN GÖREV YAPACAK
    Külliyede 3 Anadolu lisesi, 1 fen lisesi, 2 mesleki teknik Anadolu lisesi ve atölyesi, 1 imam hatip lisesi, 1 spor lisesi, 1 bilim ve sanat merkezi, 1 özel eğitim uygulama okulu, 50 oda ve 151 öğrenci kapasiteli kız yurdu, 50 oda ve 151 öğrenci kapasiteli erkek yurdu, 600 kişilik uygulama camisi, 2 kapalı spor salonu, 10 açık spor sahası, 2 konferans salonu, 1 merkez kütüphane, 1 amfi tiyatro, idari hizmet binası ve anasınıfı, 456 araçlı kapalı otopark ve 46 araçlı açık otopark yer alıyor.

    ürkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olma özelliğini taşıyan ʺEsenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesiʺ yarın açılıyor.ürkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olma özelliğini taşıyan ʺEsenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesiʺ yarın açılıyor.

    Ayrıca Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi, 147 kişi kapasitesiyle güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün kubbe şeklinde tavana yansıtıldığı planetaryuma da ev sahipliği yapıyor.

    Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi (Erdoğan Dijital medya paylaşımı)Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi (Erdoğan Dijital medya paylaşımı)

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