Başkan Erdoğan hizmete alacak! Türkiye’nin en büyük eğitim kampüsü açılıyor

Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi (Sosyal medya) 345 DERSLİK BULUNUYOR

Külliyede, eğitim binalarının her birinde 40 derslik olmak üzere toplam 345 derslik, 2 fizik laboratuvarı, 2 biyoloji laboratuvarı, 1 bilgisayar laboratuvarı, 2 görsel sanatlar atölyesi, 2 müzik dersliği, 3 destek eğitim odası, 3 zümre odasının yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği odası, kız ve erkek mescitleri ve doktor odası bulunuyor. Kampüste 473 öğretmen görev alacak.

ürkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olma özelliğini taşıyan ʺEsenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesiʺ yarın açılıyor. 473 ÖĞRETMEN GÖREV YAPACAK

Külliyede 3 Anadolu lisesi, 1 fen lisesi, 2 mesleki teknik Anadolu lisesi ve atölyesi, 1 imam hatip lisesi, 1 spor lisesi, 1 bilim ve sanat merkezi, 1 özel eğitim uygulama okulu, 50 oda ve 151 öğrenci kapasiteli kız yurdu, 50 oda ve 151 öğrenci kapasiteli erkek yurdu, 600 kişilik uygulama camisi, 2 kapalı spor salonu, 10 açık spor sahası, 2 konferans salonu, 1 merkez kütüphane, 1 amfi tiyatro, idari hizmet binası ve anasınıfı, 456 araçlı kapalı otopark ve 46 araçlı açık otopark yer alıyor.

ürkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olma özelliğini taşıyan ʺEsenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesiʺ yarın açılıyor. Ayrıca Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi, 147 kişi kapasitesiyle güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün kubbe şeklinde tavana yansıtıldığı planetaryuma da ev sahipliği yapıyor. Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi (Erdoğan Dijital medya paylaşımı) TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN