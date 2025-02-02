CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’dan eş, dost ve akrabaya koltuk kıyağı!

Balıkesir'de eş, dost ve akraba atamalarıyla gündeme gelen Büyükşehir Belediye Başkanı 'icraat'larına devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda dayısının oğlu Hüseyin Partal'ı ve Partal'ın eşini Belediyede işe alan Başkan Akın, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın gelini G.K'yı ve çok sayıda partili ismin de atamasını yaptı.

Akın şimdi de bu isimlere yenilerini ekledi. Edremit'te 2012 yıl��nda CHP İlçe Başkanı olan ve 2015 yılında Belediye Başkan aday adayı olan Yurt Yıldırım'ı, 2020 yılında yine Edremit'te CHP İlçe Başkanı olan Deniz Onur Özcan'ı ve Çeşme eski belediye Başkanı Ekrem Oran'ı Balıkesir Belediyesinde işe aldığı ortaya çıktı.

KOORDİNATÖR ÇİFTLİĞİ

Akın, dayısının oğlu Hüseyin Partal'a Koordinatörlük görevi verdi. 3 CHP'li eski Başkana da aynı tarifeyi uygulayan Başkan Akın, Yurt Yıldırım'a "Edremit Koordinatörlüğü", Deniz Onur Özcan'a "Koordinatörlük" ve Çeşme eski Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran'a ise, "Kıyılardan sorumlu koordinatörlük" görevi verdi.

Muharrem DOĞANTEZ