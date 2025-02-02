Başkan Erdoğan’dan İzmir 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli mesajlar!

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Başkan Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun destekçilerinin terör örgütü sloganı attıklarını söyledi.



Adliye önünde polise karşı attıkları slogan, 1971 yılında banka soyan bir sol terör örgütüne ait. Bula bula soyguncuların, katillerin sloganını bulmuşlar.

Kırmızı kart gibi bu yeni sloganları da onlara çok yakışmış. CHP seçmenine bir kez daha Allah sabır versin diyorum. Geride hiçbir eser bırakmadılar.

Erdoğan'ın konuşması şöyle:

Birinci Dünya Savaşı'nda İzmir işgal edildiğinde tüm Türkiye hüzne bürünmüştür. İstiklale ve ecdadın mirasına sahip çıkmanın timsali olduğu için milletimiz İzmir'e sıkı sıkıya sahip çıkmıştır.

ÜZÜLEREK GÖRÜYORUM

İzmir'e sahip çıkmak bu şehre aşkla hizmet etmekle olur. Bugün yerel yönetimlerin ve şehrin temsilcilerinin çoğunun İzmir'e sahip çıkma azminde olmadığını üzülerek görüyorum. İzmir'in tüm mahalleleri, caddeleri, sokakları, denizi perişan vaziyettedir. Tek işi vatandaşa hizmet ve şehri yaşanılır kılmak olanlar hizmetten başka her işi yapıyor.

EN PAHALI SU İZMİR'DE

Yağmur çiselese İzmir'e su baskınıyla, yaprak kıpırdasa şehir yaşanmaz hale geliyor. Altyapı hiç yok. Bir zamanlar medeniyet sembolü İzmir tarihinin en karanlık, bakımsız, perişan devrini yaşıyor. Haklarını isteyen işçileri dinlemek yerine sokağa atarlar, İzmir Körfezi için kıllarını kıpırdatmaz. Ülkenin en pahalı suyunu İzmirlilere içirirler. İlçelerine hizmet için seçilen başkanlar, İstanbul'da siyasi ikbal peşinde koşarlar.

Kötü yönetimden dolayı işçi maaşlarını ödeyemedikleri için temel hizmetler bile aksar. Dolandırıldıklarının arkasında kendi partililerin silueti belirir. Hakaret suçundan yargılanan edepsizleri protokole alıp başköşeye oturtup, sonra özür dilerler. kendi başarısızlıklarını Atatürkçülükle, çağdaşlıkla gizlemeye çalışması da ayrı bir hastalık. Kötü gidişat İzmir'in kaderi değil. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu tabloyu değiştirmek boynumuzun borcu. Ama her İzmir'e gelişlerinde yediler, içtiler, dağıldılar. Cumhuriyet'e en büyük zararı Atatürkçülüğü ve Kemalizm'i kimseye bırakmayan bu miras yedi tayfa verdi.