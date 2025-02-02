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Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak! Türkiye’nin en büyük eğitim kampüsü açılıyor

Türkiye’nin en büyük lise kampüsü olan ve içerisinde 8 lise barındıran kampüsün temelini geçtiğimiz yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan atmıştı. 473 öğretmenin görev yapacağı Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın saat 11.00’de hizmete açılacak.

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Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 19:02 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 19:02
Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak! Türkiye’nin en büyük eğitim kampüsü açılıyor

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    Temeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl 20 Ocak'ta atılan Türkiye'nin en büyük lise kampüsü İstanbul Esenyurt'taki Eğitim Kampüsü'nün yapımı tamamlandı.

    ürkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olma özelliğini taşıyan ʺEsenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesiʺ yarın açılıyor.ürkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olma özelliğini taşıyan ʺEsenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesiʺ yarın açılıyor.

    AÇILIŞINI YARIN BAŞKAN ERDOĞAN YAPACAK
    Türkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olma özelliğini taşıyan Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın saat 11.00'de hizmete açılacak.

    ürkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olma özelliğini taşıyan ʺEsenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesiʺ yarın açılıyor.ürkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olma özelliğini taşıyan ʺEsenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesiʺ yarın açılıyor.

    345 DERSLİK BULUNUYOR
    Külliyede, eğitim binalarının her birinde 40 derslik olmak üzere toplam 345 derslik, 2 fizik laboratuvarı, 2 biyoloji laboratuvarı, 1 bilgisayar laboratuvarı, 2 görsel sanatlar atölyesi, 2 müzik dersliği, 3 destek eğitim odası, 3 zümre odasının yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği odası, kız ve erkek mescitleri ve doktor odası bulunuyor. Kampüste 473 öğretmen görev alacak.

    ürkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olma özelliğini taşıyan ʺEsenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesiʺ yarın açılıyor.ürkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olma özelliğini taşıyan ʺEsenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesiʺ yarın açılıyor.

    473 ÖĞRETMEN GÖREV YAPACAK
    Külliyede 3 Anadolu lisesi, 1 fen lisesi, 2 mesleki teknik Anadolu lisesi ve atölyesi, 1 imam hatip lisesi, 1 spor lisesi, 1 bilim ve sanat merkezi, 1 özel eğitim uygulama okulu, 50 oda ve 151 öğrenci kapasiteli kız yurdu, 50 oda ve 151 öğrenci kapasiteli erkek yurdu, 600 kişilik uygulama camisi, 2 kapalı spor salonu, 10 açık spor sahası, 2 konferans salonu, 1 merkez kütüphane, 1 amfi tiyatro, idari hizmet binası ve anasınıfı, 456 araçlı kapalı otopark ve 46 araçlı açık otopark yer alıyor.

    ürkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olma özelliğini taşıyan ʺEsenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesiʺ yarın açılıyor.ürkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olma özelliğini taşıyan ʺEsenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesiʺ yarın açılıyor.

    Ayrıca Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi, 147 kişi kapasitesiyle güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün kubbe şeklinde tavana yansıtıldığı planetaryuma da ev sahipliği yapıyor.

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