Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak! Türkiye’nin en büyük eğitim kampüsü açılıyor

Temeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl 20 Ocak'ta atılan Türkiye'nin en büyük lise kampüsü İstanbul Esenyurt'taki Eğitim Kampüsü'nün yapımı tamamlandı.
Temeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl 20 Ocak'ta atılan Türkiye'nin en büyük lise kampüsü İstanbul Esenyurt'taki Eğitim Kampüsü'nün yapımı tamamlandı.
AÇILIŞINI YARIN BAŞKAN ERDOĞAN YAPACAK
Türkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olma özelliğini taşıyan Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın saat 11.00'de hizmete açılacak.
345 DERSLİK BULUNUYOR
Külliyede, eğitim binalarının her birinde 40 derslik olmak üzere toplam 345 derslik, 2 fizik laboratuvarı, 2 biyoloji laboratuvarı, 1 bilgisayar laboratuvarı, 2 görsel sanatlar atölyesi, 2 müzik dersliği, 3 destek eğitim odası, 3 zümre odasının yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği odası, kız ve erkek mescitleri ve doktor odası bulunuyor. Kampüste 473 öğretmen görev alacak.
473 ÖĞRETMEN GÖREV YAPACAK
Külliyede 3 Anadolu lisesi, 1 fen lisesi, 2 mesleki teknik Anadolu lisesi ve atölyesi, 1 imam hatip lisesi, 1 spor lisesi, 1 bilim ve sanat merkezi, 1 özel eğitim uygulama okulu, 50 oda ve 151 öğrenci kapasiteli kız yurdu, 50 oda ve 151 öğrenci kapasiteli erkek yurdu, 600 kişilik uygulama camisi, 2 kapalı spor salonu, 10 açık spor sahası, 2 konferans salonu, 1 merkez kütüphane, 1 amfi tiyatro, idari hizmet binası ve anasınıfı, 456 araçlı kapalı otopark ve 46 araçlı açık otopark yer alıyor.
Ayrıca Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi, 147 kişi kapasitesiyle güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün kubbe şeklinde tavana yansıtıldığı planetaryuma da ev sahipliği yapıyor.