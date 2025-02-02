Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak! Türkiye’nin en büyük eğitim kampüsü açılıyor

ürkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olma özelliğini taşıyan ʺEsenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesiʺ yarın açılıyor.

473 ÖĞRETMEN GÖREV YAPACAK

Külliyede 3 Anadolu lisesi, 1 fen lisesi, 2 mesleki teknik Anadolu lisesi ve atölyesi, 1 imam hatip lisesi, 1 spor lisesi, 1 bilim ve sanat merkezi, 1 özel eğitim uygulama okulu, 50 oda ve 151 öğrenci kapasiteli kız yurdu, 50 oda ve 151 öğrenci kapasiteli erkek yurdu, 600 kişilik uygulama camisi, 2 kapalı spor salonu, 10 açık spor sahası, 2 konferans salonu, 1 merkez kütüphane, 1 amfi tiyatro, idari hizmet binası ve anasınıfı, 456 araçlı kapalı otopark ve 46 araçlı açık otopark yer alıyor.