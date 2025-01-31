Adliyede adaylık arayışı: Savcıyı tehdit etti bilirkişiyi hedef gösterdi! Ekrem İmamoğlu ifade veriyor | Mansur Yavaş’tan sıkı markaj

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İmamoğlu, "Benim gencecik kardeşim, arkadaşım Cem Aydın'ı ifade için çağırıyorsun sözüm ona... 7-8 tane polisle evine yine baskın yapıyorsun... Neymiş bizim gözümüzü korkutmakmış amacın senin milletin gözünü korkutmak. Biz var ya senin evlatlarının bile bu muamelelerden kurtarmak için sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız bunu unutma! Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına biri dayanmasın, senin evlatlarını sabahın köründe kimse evden almasın..." beyanıyla açık açık Akın Gürlek ve ailesini hedef aldı.

Bu gelişme sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.



İmamoğlu hakkında Akın Gürlek ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle 'Tehdit ve terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek' suçundan soruşturma başlatıldı.

BİLİRKİŞİYİ HEDEF GÖSTERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu 27 Ocak'ta ise bilirkişi "Satılmış Büyükcanayakın" ismini verip açık açık hedef gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun bugün düzenlediği basın toplantısında, bazı soruşturmalar ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelileri lehine sonuçlanacak şekilde karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği tespit edildi.

Başsavcılık, İmamoğlu hakkında "yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından resen soruşturma başlattı.