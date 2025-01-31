SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Adliyede adaylık arayışı: Savcıyı tehdit etti bilirkişiyi hedef gösterdi! Ekrem İmamoğlu ifade veriyor | Mansur Yavaş'tan sıkı markaj

İstanbul'un ilçelerinde patlak veren ve bir ucu İBB iştiraklerine dokunan ihale ve rüşvet skandalları sonrası siyaseten çıkmaza giren CHP çıkış yolunu yargıya parmak sallayarak aradı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i evlatları üzerinden hedef aldı daha sonra bilirkişiyi hedef gösterdi. Hakkında soruşturma başlatılan İmamoğlu bugün İstanbu Adalet Sarayı'nda ifade veriyor. Partilileri alana toplayan İmamoğlu'nun ikinci bir "Saraçhane" denemesi yapacağı konuşulurken adaylık savaşı verdiği Mansur Yavaş'ın da alana gitmesi dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Ocak 2025 , 10:01 Güncelleme Tarihi :31 Ocak 2025 , 10:52
Adliyede adaylık arayışı: Savcıyı tehdit etti bilirkişiyi hedef gösterdi! Ekrem İmamoğlu ifade veriyor | Mansur Yavaş’tan sıkı markaj

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Cumhuriyet Halk Partisi, özellikle İstanbul'un ilçelerinde patlak veren ve bir ucu İBB iştiraklerine dokunan ihale ve rüşvet skandalları sonrası siyaseten çıkmaza girdi.

    Adaylık için her yolu deneyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da çıkışı yargı mensuplarına parmak sallayarak aradı.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrıldı

    AKIN GÜRLEK'İN AİLESİNİ TEHDİT ETTİ
    CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin konuşan 20 Ocak'ta bir konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i evlatları üzerinden hedef aldı.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğluİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu, "Benim gencecik kardeşim, arkadaşım Cem Aydın'ı ifade için çağırıyorsun sözüm ona... 7-8 tane polisle evine yine baskın yapıyorsun... Neymiş bizim gözümüzü korkutmakmış amacın senin milletin gözünü korkutmak. Biz var ya senin evlatlarının bile bu muamelelerden kurtarmak için sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız bunu unutma! Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına biri dayanmasın, senin evlatlarını sabahın köründe kimse evden almasın..." beyanıyla açık açık Akın Gürlek ve ailesini hedef aldı.

    Akın Gürleki evlatlarıyla tehdit eden İmamoğluna soruşturma! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç madde 138i işaret etti: Hukuki adımlar atılacakAkın Gürleki evlatlarıyla tehdit eden İmamoğluna soruşturma! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç madde 138i işaret etti: Hukuki adımlar atılacak

    Bu gelişme sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

    İmamoğlu hakkında Akın Gürlek ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle 'Tehdit ve terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek' suçundan soruşturma başlatıldı.

    BİLİRKİŞİYİ HEDEF GÖSTERDİ
    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu 27 Ocak'ta ise bilirkişi "Satılmış Büyükcanayakın" ismini verip açık açık hedef gösterdi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun bugün düzenlediği basın toplantısında, bazı soruşturmalar ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelileri lehine sonuçlanacak şekilde karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği tespit edildi.

    Dün savcıyı ailesiyle tehdit etti bugün bilirkişiyi hedef gösterdi! Ekrem İmamoğlu hakkında yeni soruşturma: İfade verecekDün savcıyı ailesiyle tehdit etti bugün bilirkişiyi hedef gösterdi! Ekrem İmamoğlu hakkında yeni soruşturma: İfade verecek
    Dün savcıyı ailesiyle tehdit etti bugün bilirkişiyi hedef gösterdi! Ekrem İmamoğlu hakkında yeni soruşturma: İfade verecek

    Başsavcılık, İmamoğlu hakkında "yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından resen soruşturma başlattı.

    EKREM İMAMOĞLU İFADE VERECEK
    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in tehdit edilmesi, bazı soruşturmalarda görevli bilirkişileri hedef göstererek yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüste bulunduğu iddialarına ilişkin iki ayrı soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye çağırıldı.

    İBB Başkanı İmamoğlu'nun, her iki soruşturma kapsamında bugün İstanbul Adliyesi'ne gitti.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'nde (X)İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'nde (X)

    GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, hakkında açılan iki ayrı soruşturma kapsamında ifade vermek için İstanbu Adalet Sarayı'na gelmesi beklenirken, partililer adliye önünde geldi. Çevrede güvenlik önlemleri artırıldı.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'nde (X)İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'nde (X)

    Partililer adliye çevresinde yoğunluk oluştururken, adliye önündeki meydanda polis araçları ve TOMA'lar yer aldı. C blok kısmında da zırhlı araçlar bekletildi. Polis ekiplerinin ise adliye önünde devriye olarak görev yaptığı görüldü.

    CHP'liler Çağlayan Adalet Sarayı'nda slogan attı (Takvim.com.tr)CHP'liler Çağlayan Adalet Sarayı'nda slogan attı (Takvim.com.tr)

    SARAÇHANE VOL.2 DENEMESİ Mİ?
    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün paylaştığı bir video ile bugün ifade vereceğini belirterek adaylık ilanı niteliğinde sözler söylemişti. İmamoğlu'na yakın isimler de sosyal medya üzerinden partilileri adliye önüne çağırdı.

    CHP'liler Çağlayan Adalet Sarayı önünde slogan attı (Takvim.com.tr)CHP'liler Çağlayan Adalet Sarayı önünde slogan attı (Takvim.com.tr)

    Bu durum Ekrem İmamoğlu'nun ikinci bir "Saraçhane" denemesi yapacağı şeklinde yorumlandı. 2022'nin Aralık ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildiği gün eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de şova soyunmuş Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için partiye ve 6'lı masaya baskı yapmıştı.

    MANSUR YAVAŞ DA ORADA!
    Dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

    ABB Başkanı Mansur Yavaş, Çağlayan'da (Fotoğraf: DHA)ABB Başkanı Mansur Yavaş, Çağlayan'da (Fotoğraf: DHA)

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile adaylık savaşı kızışan ve İmamoğlu'na anketlerle rest çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da İstanbul Adalet Sarayı'na gitti.

    CHPde ön seçim krizi büyüyor! İmamoğlu daha yoklamaya girmeden adayım dedi... Mansur Yavaştan 50 bin ölçümlü anket önerisi geldiCHPde ön seçim krizi büyüyor! İmamoğlu daha yoklamaya girmeden adayım dedi... Mansur Yavaştan 50 bin ölçümlü anket önerisi geldi

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Adliyede adaylık arayışı: Savcıyı tehdit etti bilirkişiyi hedef gösterdi! Ekrem İmamoğlu ifade veriyor | Mansur Yavaş’tan sıkı markaj
    ABD’deki faciada kıyamet uçağı şüphesi: Çok gizli proje üç ay önce duyuruldu kazadan sonra ortaya çıktı
    Özel hastaneler yönetmeliği değişti! Fahiş fiyatının önüne geçilecek
    Bakan Şimşek 2025’in yol haritasını açıkladı! 4 temel maddeye dikkat çekti
    Emekliye Şubat’ta promosyon Mart’ta ikramiye! Neler değişecek? Kim, ne kadar alacak?
    CANLI | ABD’de uçak ve helikopter çarpıştı! Kurtulan olmadı | Donald Trump: Helikopter yanlış zamanda yanlış yerdeydi
    Spor yazarları Midtjylland -Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 250 milyon euroluk takımı ne hale getirdiler
    Eyüpsultan’da korkunç cinayet: Aynı aileden 4 kişinin cansız bedeni bulundu I Katil evin oğlu çıktı
    Galatasaray’ın Ajax mağlubiyeti sonrası spor yazarlarından Yunus’a sert sözler: Havaya girmiş
    Teklif Meclis’te kabul edildi: En düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya çıktı!
    Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakiplerimiz belli oldu!
    Amsterdam’da seri sonu! Ajax Galatasaray 2-1 | MAÇ SONUCU
    CANLI TAKİP | Gazze’de esir takasında üçüncü tur! 3 İsrailliye karşı 110 Filistinli özgür
    İtalyan arşivleri açıldı! Papa suikastında Mehmet Ali Ağca’ya tetiği çektiren ASALA çıktı... Ben Ermeniyim ifadesi ve 1984 CIA raporu
    Fenerbahçe play-off’a tutundu! Midtjylland - Fenerbahçe : 1-2 | MAÇ SONUCU
    CHP’de ön seçim krizi büyüyor! İmamoğlu daha yoklamaya girmeden adayım dedi... Mansur Yavaş’tan 50 bin ölçümlü anket önerisi geldi
    Fenerbahçe’den 5. bomba! Mimovic’ten sonra sıra onda
    Hamas resmen açıkladı: Muhammed Deif şehit oldu
    Başkan Erdoğan talimatı verdi: MİT 5 Taylandlı rehinenin Gazze’de serbest bırakılmasını sağladı
    Başka Bir Gün’ün Güngör Alsoy’u Nur Sürer’in eski eşi Yeşilçam yıldızı çıktı! Oğlunun babası meğer...