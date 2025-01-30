Başkan Erdoğan'dan Kartalkaya'daki faciaya net mesaj: "İhmaller var kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız"

Soruşturma sürecinde, başvuruyu geri çekme olayı araştırılacak, karanlık noktalar aydınlatılacaktır. İtfaiyenin raporu sümen altı edilmiş. Kimse benim vatandaşlarımın üzerinden kumar oynayamaz. Sorumluların hesap vereceği yer, sosyal medya değil mahkemelerdir. Turpların büyüğü heybede dediğimiz için rahatsız oldular. Çünkü durumlarını biliyorlar. Panikle yargı mensuplarımızı tehdit ediyorlar.

İŞTE 5 İHMAL

1- Otelin yangın algılama sistemi çalışır durumda değildi.

2- İşyerindeki yangın söndürme sistemleri yetersizdi.

3- Olaya müdahale edebilecek acil durum ekipleri yoktu.

4- Acil çıkış yolu ihtiyaca cevap verecek şekilde yapılmadı.

5- Yangın ihtimaline karşı gerekli tedbirler alınmadı.

ADALET MUTLAKA TECELLİ EDECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bolu'daki yangınla ilgili çok sert konuştu: Kimse sorumluluktan kaçamaz, kaçamayacak da. Ekran ekran dolaşanlar ne yaparsa yapsın millete hesap vermekten kurtulamayacak. Adalet mutlaka tecelli edecektir.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı:

Facianın her türlü araştırılması, kusuru olanların yargıya hesap vermesi için gerekli adli soruşturmaların başlatılmasını sağladık.

Burada dikkati çeken husus şudur; müfettişlerin tespitleriyle otelin Aralık ayında belediye yetkilileri tarafından sümen altı edilen kusurlarına ilişkin rapor büyük ölçüde örtüşmektedir. Bu durum acımızın daha da katmerlenmesine neden olmuştur.

Sorumluların ortaya çıkarılmasını temin edeceğiz. Laf cambazlığı ile kimse sorumluluktan kaçamaz, kaçamayacak da. Ekran ekran dolaşanlar ne yaparsa yapsın millete hesap vermekten kurtulamayacak. Adalet mutlaka tecelli edecektir.

CEPLERİNİ DÜŞÜNÜYORLAR

Sorumluların hepsinin adalete hesap vermesi için gereken neyse yaparken, hadsizlikler karşısında da boyun eğmeyiz.

Muhalefetin varsa yoksa işi kendi gelecekleri, kendi çıkarları. Cepleri, mideleri, siyasi kariyerleri dışında hiçbir şeyi gözleri görmüyor.

'Turpların büyükleri heybede' dediğimiz için rahatsız oldular. Panikle yargı mensuplarımızı tehdit ediyorlar. Durumlarını iyi biliyorlar.

Ama ne yapsalar boş. Para kulelerinin, şişirilmiş konser faturalarının neye hizmet ettiğini herkes çok iyi biliyor.

GAZZE ZAFERİNE BÜYÜK ÖVGÜ

Başkan Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Derviş'i ve Hamas heyetini kabul etti. Erdoğan, Hamas'ın 471 gün boyunca verdiği mücadelenin, direniş ruhunun kaybolmayacağını bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

TÜRKİYE DAHA GÜÇLÜ

Britanya merkezli The Guardian'ın analisti Paul Taylor, Ankara ile ilgili önemli bir yazı kaleme aldı. Başkan Erdoğan ile Trump'ın, çok rahat görüştüklerini anlattı. "ABD'nin yeni yönetimi, 85 milyon nüfuslu Türkiye'nin, Orta Asya'dan Afrika ve Arap dünyasına uzanan etkisiyle önemli ve kendine güvenen bir orta güç haline geldiğinin farkında" değerlendirmesini yaptı.